6 Ekim (bugün) İETT otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'da 6 Ekim'de metro, metrobüs, toplu taşıma niye bedava? 6 Ekim nedir?

6 Ekim (bugün) İETT otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim'de ne oldu? 6 Ekim nedir? İstanbul'da 6 Ekim'de metro, metrobüs, toplu taşıma niye bedava? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da 2022 6 Ekim Perşembe sabahı işe ve okula gitmek üzere evden çıkan ve İETT toplu taşıma araçlarına binenler İETT'nin ücretsiz olduğunu görünce şaşırdı. İETT otobüsleri neden bedava sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki 6 Ekim'de ne oldu? 6 Ekim bayram mı, resmi tatil mi?

6 Ekim (bugün) İETT otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim'de ne oldu? 6 Ekim nedir? İstanbul'da 6 Ekim'de metro, metrobüs, toplu taşıma niye bedava? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da 2022 6 Ekim Perşembe sabahı işe ve okula gitmek üzere evden çıkan ve İETT toplu taşıma araçlarına binenler İETT'nin ücretsiz olduğunu görünce şaşırdı. İETT otobüsleri neden bedava sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki 6 Ekim'de ne oldu? 6 Ekim bayram mı, resmi tatil mi?

İstanbul'un tarihindeki en öenmli dönüm noktalarından birisi de 6 Ekim günü yaşandı. Bu yüzden de İstanbul'da 6 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. 6 Ekim'de İETT otobüslerine binmek isteyen ancak ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar ise şaşırarak 6 Ekim'de ne oldu? 6 Ekim (bugün) İETT otobüsler neden ücretsiz? stanbul'da 6 Ekim'de metro, metrobüs, toplu taşıma niye bedava? sorularını sormaya başladı.

6 Ekim (bugün) İETT otobüsler neden ücretsiz?

İETT'den 6 Ekim ile ilgili önemli bir duyuru yapıldı. 6 Ekim'de İstanbul'da İETT otobüs, metro, metrobüs seferlerinin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Açıklamada şöyle denildi: "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ücretsiz uygulamasından yararlanmak için İstanbulkart'ın turnikelerde ve validatörlerde okutulması yeterlidir. Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

6 Ekim'de ne oldu?

6 Ekim'de İstanbul'da uzun süren işgal güçleri çıkartılmış ve Türk ordusu İstanbul'un kontrolünü geri aşlmıştır. 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşudur. 6 Ekim 2022'de İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü tüm kentte etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul'da 6 Ekim'de metro, metrobüs, toplu taşıma niye bedava?

İstanbul'un kurtuluşu olan 6 Ekim'de İstanbullular gönüllerince gezebilsin ve kurtuluş etkinliklerine katılabilsin diye toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. 6 Ekim'de ücretsiz geçişler için İstanbulkart basmak zorunludur. İstanbulkartlardan herhangi bir ücret kesintisi olmayacak.

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu nedir?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.

Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi. Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.