Bitcoin fiyatı 30 bin dolara düşecek mi?

Yatırım piyasalarında yaşananlar kripto paralar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Kripto paralarda yaşanan bu baskı ile birlikte ana kripto para birimi Bitcoin 30 bin dolara düşecek mi?

Dünya çapındaki borsalar, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilaftan büyük ölçüde zarar gördü ve bu arada kripto para fiyatları da düştü. Kripto piyasası ve özellikle Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde toparlanmış olsa da, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında 30.000 dolarlık bir Bitcoin fiyatının olası bir senaryo olarak görülebilir. Bunu, fiyatın kendisini 37.000 ila 38.000 dolar aralığında bir önceki destek seviyesinin üzerinde sürdürülebilir bir şekilde çıkmadığı sürece boğa senaryosunun işlemesi söz konusu değil. Bununla birlikte, yazının yazıldığı sırada BTC, 38.000 doların biraz altında.

Dünyanın yaşanan jeopolitik sorunlar (ABD/Rusya/Ukrayna) Bitcoin'i sessizce zayıflatmaya devam etti. Bitcoin'in en büyük rakibi olan altın ise yılın ilk ayının sonuna gelinen bu günlerde Bitcoin'i geride bıraktı.

Bu yıl altın, Bitcoin'den daha istikrarlı

Bitcoin fiyatlarının 30 bin doların altına düşmesi artık ciddi bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. 23 Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyelere giderek yaklaşan ana kripto para birimi Bitcoin, tekrar tarihi zirvelerine çıkış göstermesi ihtimali hâlâ teknik olarak mümkün. Bitcoin fiyatını hem olumsuz hem olumlu şekilde haber akışları ile etkileyen Ukrayna'da artan gerilimlerin haricinde kripto paraların yasallaşması Bitcoin fiyatını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor.

Ana kripto para birimi olan Bitcoin, dip fiyat bölgesini 30 bin dolar çevresine yaklaştrdıktan sonra düzenli olarak yükseliş döngüsüne giriyor. Bu döngüyü tekrar ettiğini söyleyebilmek için dip fiyat bölgesinden bir destek alıp 42 bin dolara kadar yükselmesi gerekli.

Bitcoin (BTC): Kimsenin olmadığı bir yerde kapana kısıldı

Bitcoin fiyatı ile ilgili teknik analizlerin sonucunda görülen yakın hedefler şöyle sıralnıyor: 39.300 dolar, 40.653 dolar, 41.445 dolar, 42.001 dolar, 43.546 dolar, 44.499 dolar, 45.846 dolar, 46.710 dolar, 47.470 dolar, 49.370 dolar. Yukarıdaki hedeflerin aşılması durumunda ise Bitcoin tarihi zirve fiyatlarına yükseliş ihtimali tekrar denkleme dahil olur. Bitcoin'de durumlar bir kez daha aynı... 44.500 dolar seviyesindeki güçlü direnci kıramadı, ardından Bitcoin fiyatı önemli ölçüde değer kaybetti. Geçtiğimiz günü 36.643 dolar alanındaki yatay destek ve düşüş trendi çizgisinden çapraz desteğin başarılı bir şekilde yeniden test edilmesinin ardından 38.000 dolar bölgesine kadar tepki yükselişi gerçekleştirdi.

Bitcoin fiyatı nasıl yükselir?

Geçen hafta, 45.846 dolar bölgesinini aşılması ile birlikte tekrar tarihi zirve yolculuğu ihtimali teknik olarak mümkündü ancak haftalık grafikteki net dönüş çubuğu ve risk potansiyeli gerçeğe döndü. Aynı zamanda, askeri bir çatışmayı çevreleyen artan siyasi belirsizlikler, küresel finans piyasalarının düşmesine neden oldu. Bitcoin tüm destek seviyelerini kırdı ve geçtiğimiz haftanın en yüksek noktasından yüzde 15 puan düştü. Bitcoin fiyatlarının yükselişi için teknik olarak açık şekilde mümkün gözükse bile ABD'nin kripto paralara olan yaklaşımlarındaki tutarsız açıklamaların son bulması ve Avrupa'da yaşanan jeopolitik sorunların son bulması kripto para borsalarında fiyatların yükselişini gerçekleştirebilir. Suların durulmasının ardından kripto para borsalarında yaz aylarına gelindiğinde ise bir rekor hareketinin tekrar başlamaması için büyük bir neden yok.

Bitcoin'de ayı sezonu senaryosu çalışacak mı?

Ayı kampı, küresel finans piyasalarındaki mevcut belirsizlikten yararlandı ve Bitcoin'i önemli destek seviyelerinin çok altına gönderdi. Alıcı taraf, yılın en düşük seviyesi yönünde doğrudan bir geri satışı engellemiş olsa da, bu grafiğin bulutlanmasını engellemedi. Ayılar, önümüzdeki işlem günlerinde Bitcoin'i 39.300 doların ve özellikle 42.001 doların altında tutmaya devam ederse, düzeltme devam edebilir. Bitcoin bugünün en düşük seviyesi olan 37.519 doların altına düşerse, dünün en düşük seviyesi olan 36.643 dolar tekrar odak haline gelecektir. Boğalar burada zemine geri dönemezse, düzeltme hemen 34.647 dolara genişleyecektir. Bu desteğin günlük kapanış fiyatı tarafından da kesilmesi durumunda, yılın en düşük seviyesi olan 32.930 doların yeniden test edilmesi olası olarak karşımıza çıkıyor.

Bitcoin hakimiyeti yükselmeye devam ediyor!

BTC hakimiyeti, son yedi işlem gününde bir nefes aldı. EMA200'ün (mavi) çapraz direnci ve yatay direnç yönünde potansiyeli daha da artırmak için piyasa gücü şimdi bu bölgede istikrara kavuşmalı ve sürdürülebilir bir şekilde yüzde 42,84'ün üzerine çıkmalıdır. BTC hakimiyeti daha sonra bu güçlü direnci dinamik olarak aşarsa, daha sonra yüzde 43,70'e ve özellikle yüzde 44,25'e doğru bir artış planlanabilir. BTC hakimiyeti, başlangıçta en geç bu direnç seviyesinde sıçramalıdır.

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