Kandil simidi tarifi | Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır? Mahlep olmadan kandil simidi olur mu?

Kandil simidi tarifini derledik. Kandillerin vazgeçilmezi, kandil simidinin püf noktası, mahlebinden geliyor. Peki ama mahlep zorunlu bir malzeme mi? Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır? Mahlep olmadan kandil simidi olur mu? İşte detaylar ve tarif.

Kandil simidi tarifini derledik. Kandillerin vazgeçilmezi, kandil simidinin püf noktası, mahlebinden geliyor. Peki ama mahlep zorunlu bir malzeme mi? Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır? Mahlep olmadan kandil simidi olur mu? İşte detaylar ve tarif.

Kandil simidi tarifi

125 gram tereyağı ya da margarin (yarım paket)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır?

Ön hazırlık olarak susamlarınızın bir kısmını tavada kavurarak kahverengi olmasını sağlayın.

Derin bir kabın içerisine yumurta sarısı, sıvı yağ, tereyağı, yoğurt, sirke ve tuzu alıp karışırın. Daha sonra üzerine un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayın. Öncelikle kaşık veya spatula yardımıyla karıştırıp daha sonra elinizle yoğurursanız daha güzel bir kıvam elde etmiş olursunuz. Bu sayede yağ kusmamış olur.

Unu kontrollü şekilde ilave edin. Hamur homojen kıvama geldikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar ayırarak yuvarlayın. Daha sonra uzatarak simit şekli verin. Ayırmış olduğunuz yumurta akının içerisine hazırlamış olduğunuz simitleri batırın ve daha sonra susama batırıp tepsiye alın. Eğer susamsız yapacaksanız yumurtanın sarısını üzerine sürmeniz gerekir.

Dilerseniz çörek otuyla da süsleyebilirsiniz.

180 derecede 15 18 dakika kontrollü olarak pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kendi ısısıyla pişmesine izin verin ki içi çiğ kalmasın. Bekletmiş olduğunuz simitleri tabağa koyarak servis edebilirsiniz.

Mahlep olmadan kandil simidi olur mu?

Mahlep olmadan da kandil simidi yapmamız mümkün. Mahlep sadece pastanede yapılan kurabiyelere eş olması adına, kokusunu vermesi adına konur. Eğer mahlep koymazsanız da güzel bir kurabiye yapmış olursunuz.

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