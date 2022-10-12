Doktorlar istifa etti, nakil birimi kapandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde böbrek nakli yapan uzmanların istifa etmesinin ardından hastanenin transplantasyon yetkisi iptal edildi. Uzun süredir sıra bekleyen hastalar, bilgi verilmediği için isyan etti

ADÜ Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde böbrek nakli uzmanlarından Murat Yılmaz, ardından Mahir Kırnap'ın geçtiğimiz Mart ayında istifa etmesi üzerine 150 böbrek nakli bekleyen hasta mağdur olduğu öğrenildi.

Hekim arkadaşları Yılmaz ile Kırnap'ın rektör ile hastane yönetiminin mobbingi nedeniyle istifa ettiğini, istifa sonrası hastanenin transplantasyon yetkisinin iptal edildiğini belirterek, tüm ısrarlarına karşın hastaların bilgilendirilmediğini bildirdi.

Başka merkezlere yönlendiriliyor

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, hastalarına büyük bir umutla sıra beklediğini belirten hekimler, “Böbrek nakli yaşam uzatıyor. Bu nedenle hastaların tümü bir umutla, sıra bize ne zaman gelecek diye bekliyor. Ancak nakil olanağı ortadan kalktığı için yaşam süreleri risk altında. Belki aralarında böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirenler oldu. Onun için acilen hastaların bilgilendirilmesi gerekiyor. Hastane yönetimi ise ısrarla hastaların bilgilendirilmesini istemiyor. Oysa bir çoğu farklı merkezlerde şimdiye kadar çoktan sağlıklarına kavuşmuş olabilirdi. Hastanın sağlığından çok, hastanenin itibarı düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

Hastalar böbrek beklerken, kadavralardan teklif edilen böbreklerin başka hastanelere yönlendirildiğini söyleyen hekimler, “Nakil işlemleri sıra ile olduğu için ADÜ'ye kadavradan yönlendirilen böbrekler nakil yapılamadığı için başka merkezlere yönlendiriliyor. Burada umutla bekleyen hastalar şanslarını kaybediyor. Birinin bu tavır nedeniyle yaşamını yitirmesinin hesabını kim verecek” dedi.

"Umutla bekliyordum"

Hastanede böbrek nakillerinin geçtiğimiz Mart ayından bu yana durduğunu SÖZCÜ muhabirinden öğrenen hastalar şok oldu. SÖZCÜ muhabirinin görüştüğü onlarca hasta içinde sadece bir kişi, Samim Benan Çakıroğlu önceki gün kendisinin sesli mesajla başka hastaneye yönlendirildiğini söyledi.

Çakıroğlu, 4 yıldır beklediğini, bir kez sıra geldiğini, ancak uyum sağlanmadığı için ameliyat olamadığını belirterek, “Umutla bekliyordum. Dün organ nakli hemşiresinden sesli mesaj geldi. Nakil yapan doktorun hastaneden ayrıldığını, şansımızı başka bir yerde denememiz gerektiğini söylediler. Doktorların uzun zamandır ayrıldığını bilmiyordum” dedi.

"Bilgi veren kimse olmadı"

Bir yıldır sıra beklediğini söyleyen Ümit Kutlu, “ Bizi arayan bilgi veren kimse olmadı. Haberi sizden aldım, şoktayım. Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Kayıt olmak için iki hafta uğraştık. Girip çıkmadığımız klinik, görünmediğimiz bölüm kalmadı. Eğer böyle bir şey varsa bir yıldır neden bize haber verilmiyor. Başka hastaneye yönlendirilmiyoruz” sözlerini kullandı.

Bir yıldan uzun süredir nakil beklediğini söyleyen Arslan Akdemir ise, diyaliz makinesine her girdiğinde ölüm korkusu taşıdığını söyleyerek, “Böbrek zor bulunan bir şey, onun için bize sıra gelmiyor diye sanıyordum. Her makineye girdiğimde ölüm riskiyle giriyorum, makineden çıkamayabilirim. Bu güne kadar bilgilendirilmiş olsam belki başka seçenekler, başka hastanelere giderdim. Meğer ölü sırası bekliyormuşum” diyerek hastane yönetiminin tavrına eleştiride bulundu. .