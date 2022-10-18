Pervin Buldan Yok sayılırsak HDP kendi adayıyla çıkar demişti! O aday Rıza Türmen mi?

7 parti ile ittifaka girdiğini açıklayan ve 6'lı masa hakkında 'Vaatleri samimi gelmiyor' değerlendirmesinde bulunan HDP cephesinden bu sefer sürpriz bir çıkış geldi. HDP’nin eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen’i Cumhurbaşkanlığına aday göstereceği dile getirildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

7 parti ile ittifaka girdiğini açıklayan ve 6'lı masa hakkında "Vaatleri samimi gelmiyor" değerlendirmesinde bulunan HDP cephesinden bu sefer sürpriz bir çıkış geldi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirlenecek adayın kriterlerine uygun olması durumunda kapılarının herkese açık olduğunu dile getirdi.

Önceki gün HDP Denizli İl Örgütü 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan Buldan, “Şimdi hiç kimse HDP'yle yan yana gelmek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında da konuşan Buldan, “HDP'yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun. HDP kendi adayıyla ortaya çıkar, gümbür gümbür gelir ve gereken oyu da alır” ifadelerini kullandı.

O ADAY RIZA TÜRMEN

6'lı masayı oluşturan partiler CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşmazsa HDP kendi adayı ile seçime gidecek. Yeni Şafak'ın haberine göre; kulislerde bu ismin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen olacağı konuşuluyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı kuran HDP'nin bir gözü de 6'lı masadan çıkacak adayda. Kulislere göre; HDP, 6'lı masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşmazsa kendi adayını çıkartacak. Bu ismin de eski AHİM Yargıcı Rıza Türmen olacağı iddia ediliyor.

DEMİRTAŞ ADAY OLAMAZ

6'lı masanın ikinci tura bıraktığı adayını HDP de merak ediyor. Ankara kulislerinde; 6'lı masanın Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı konusunda uzlaşamaması halinde HDP'nin kendi adayını çıkartacağı konuşuluyor.

Bu noktada HDP'lilerin tercihi eski genel başkan Selahattin Demirtaş'tan yana. Ancak 2018'de terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 4 yıl 8 aylık hapis cezası verilen ve siyasi yasaklı hali devam eden Demirtaş, aday olamıyor.

Bu nedenle de alternatif adaylar üzerinde kafa yoran HDP kurmaylarının eski diplomat ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıçlarından Rıza Türmen'in adını adaylık için zikrettikleri iddia ediliyor. Sol liberal görüşleriyle öne çıkan Türmen, CHP'de 2011-2015 arasında milletvekilliği de yapmıştı.

SELVİ: HDP İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA OLDUĞU SÖYLENİYOR

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de bugünki yazısında CHP-HDP pazarlığını ele aldı. Selvi, konuya ilişkin şunları yazdı:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Şimdi bizi yok sayanlar zamanı gelince kapımızı çalacaklar” dedi.

Pervin Buldan haklı. Yok öyle. Al HDP'nin oyunu ama HDP'ye bir şey verme. Ben şimdiden uyarayım. HDP'nin kapısını çaldıklarında onları zorlu bir pazarlık bekliyor. Başlıklar halinde onlara değineceğim.

1- HDP'nin gönlünden Ekrem İmamoğlu geçiyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu'na da destek verecekler. HDP ile Kılıçdaroğlu arasında gizli bir anlaşma olduğu söyleniyor.

2- HDP, “Önce 6'lı masada anlaşın sonra bize gelin” diyor.

3- HDP'nin, Kılıçdaroğlu'na destek karşılığında üç bakanlık isteyeceği söyleniyor.

4- HDP sadece bakanlık istemeyecek. Türkiye'nin yerel yönetimlere özerklik şartına koyduğu çekinceyi kaldırması başta olmak üzere bazı konularda kanuni değişiklik isteyeceği ifade ediliyor. .