TGB 2. Olağanüstü Genel Kongresi cumartesi günü toplanıyor

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) yeni genel başkan ve yeni yönetim kurulunu seçmek için II. Olağanüstü Genel Kongresi düzenliyor. Kongre için yüzlerce TGB’li Ankara Demonti Otel’de buluşacak.

Kongre “Gün Bizim, Söz Bizim, Gençlik Görev Başında” sloganıyla gerçekleşecek. Yeni yol haritasının belirleneceği kongrede TGB'nin 7. Dönem Genel Başkanı Dilek Çınar'ın Vatan Partisi'nde lider görevler almasının üzerine yeni TGB genel başkanını seçilecek. Genel Yönetim Kurulu üyelerinin de değişeceği kongrede, bütün TGB üyeleri seçimlerde delege olacak.

Türkiye Gençlik Birliği'nin II. Olağanüstü Kongresi'ni, ayağa kalkan öğrencinin sorunlarını çözecek bir kongre olacağını belirten Dilek Çınar, “Türkiye Gençlik Birliği, 2.Olağanüstü Kongresi bir atılım kongresidir. Üniversite ve liselerde torpil, liyakatsizlik eğitimimizi engelleyecek duruma gelen zamlar, haksızlık, eşitsizlik varsa Türk Gençliğinin TGB'si var. Gençlik sistem içindeki çözümlerin tıkandığını görüyor ve ayağa kalkıyor. Ayağa kalkan öğrencinin sorunlarını çözecek, Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü TGB'nin kongresi ve yeni liderliği vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.” dedi.

Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak olan kongre, halka açık bir şekilde gerçekleşecek.

TGB Genel Başkanları sırasıyla şöyle;

1-Adnan Türkkan

2-Osman Yılmaz

3-Mustafa İlker Yücel

4-Çağdaş Cengiz

5-Cem Dikmen

6-Şehmus Yıldırım Gençer

7-Dilek Çınar

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