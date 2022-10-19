Alman pastası tarifi | Alman pastası kreması nasıl yapılır? Yumuşak Alman pastası keki malzemeleri ve tarifi

Alman pastası tarifi | Son 10 yıldır hayatımızda olan fakat damak tadımıza çok uygun olduğu için sıklıkla tükettiğimiz Alman pastasının tüm püf noktalarını sizler için belirledik. Alman pastası kreması nasıl yapılır kremanın içerisinde neler var? Yumuşak Alman pastası keki malzemeleri neler? İşte tam ölçüleri ve alman pastası tarifi.

Alman pastası tarifi | Son 10 yıldır hayatımızda olan fakat damak tadımıza çok uygun olduğu için sıklıkla tükettiğimiz Alman pastasının tüm püf noktalarını sizler için belirledik. Alman pastası kreması nasıl yapılır kremanın içerisinde neler var? Yumuşak Alman pastası keki malzemeleri neler? İşte tam ölçüleri ve alman pastası tarifi.

Alman pastası tarifi

2 yumurta,

1 su bardağı ılık süt,

1/2 su bardağı sıvı yağ,

1/2 su bardağı şeker,

1 paket instant maya,

4,5-5 su bardağı un.

Kreması için;

2,5 su bardağı süt,

3 yumurta sarısı,

2 yemek kaşığı un,

2 yemek kaşığı nişasta,

1/2 su bardağı şeker,

2 yemek kaşığı krema,

Bıçağın ucuyla vanilya.

Üzeri ve içi için;

2 adet muz,

Pudra şekeri.

Alman pastası yapım aşamaları

Alman pastasının hamuru için malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Derin bir kabın içerisine süt şeker ve mayayı karıştırarak 1-2 dakika bekletin. Daha sonra yumurtaları ve sıvı yağı ekleyerek çırpın. Üzerine unu azar azar eleyerek yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

Elde ettiğiniz hamurun üzerine streç film ya da bez ile örterek 45 dakika 1 saat arasında dinlendirin. Hamurun iki katına çıkması gerekir.

Ayrı bir kap içerisinde yumurta sarıları yarım bardak süt un ve nişastayı iyice çırpın. Isınmış olan sütü yumurta sarılı karışımı yavaş yavaş ekleyerek bir yandan da karışımı çırpın. Hazırlamış olduğunuz karışımı bir süzgeç yardımıyla sos tenceresine alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam aldıktan ve kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp içerisine kremayı ekleyin homojen kıvam alana kadar karıştırın.

Soğuyana kadar ara sıra karıştırarak üzerinin kabuk bağlamamasına özen gösterin.

Kabaran hamuru bir kez daha yoğurup havasını alın. Daha sonra hamurdan 9 eşit beze yapın. Hazırlamış olduğunuz bezeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin.

Yine üzerine bir streç film kapatarak 15-20 dakika kadar dinlendirin. Dinlenme işleminden sonra üzerine fırça yardımıyla su sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızarıp kabarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra tamamen soğumalarını bekleyin.

Ekmekler ortadan ikiye kesip altlarına bir sıra, dilimlenmiş muz dizin. Hazırlamış olduğunuz kremayı sıkma torbasına alıp muzların üzerine sıkın.

Tüm hamurlar için aynı işlemi yaptıktan sonra üst kapaklarını kapatıp üzerine pudra şekeri serpin.

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