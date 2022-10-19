Yeni tip ehliyet için süre daralarken halen eski tip kimlik kullananlar da eski kimliklerin ne zamana kadar geçerli olacağını merak ediyor. Özellikle sınava girecek olanlar ve eski kimlikleri olanların aklında 'Eski tip kimlikle sınava girilir mi? 2023 eski nüfus cüzdanı (kimlik) ile Ehliyet-ÖSYM-MEB-AÖF sınavına girilir mi?' soruları var.

Yeni tip ehliyet için süre daralarken halen eski tip kimlik kullananlar da eski kimliklerin ne zamana kadar geçerli olacağını merak ediyor. Özellikle sınava girecek olanlar ve eski kimlikleri olanların aklında "Eski tip kimlikle sınava girilir mi? 2023 eski nüfus cüzdanı (kimlik) ile Ehliyet-ÖSYM-MEB-AÖF sınavına girilir mi?" soruları var.

Günümüzde sınavlara kimlik olmadan alınmıyor. Bu yüzden eski tip kimliği olanlar bu kimlik ile sınavlara girilip girilmeyeceğini merak ediyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar eski tip ehliyetlerin kullanımı devam edecek vu bu tarihten sonra ise eski ehliyetler artık kullanılmayacak. Eski ehliyet kullananlara ceza da kesilecek. Durum böyle olunca eski kimlikleri olanlar son kullanım tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor.

Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli 2022?

Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

Nüfus cüzdanları kimlik başvurusu yapılana kadar kullanılabilir. Ancak bir detaya dikkat edilmesi gerekiyor. Kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıldır. Süre bitiminde kart sahibinin tekrar başvurması gerekmektedir. Kimlik kartlarının üzerinde geçerlilik tarihi yer almaktadır.

Eski kimlik ne zaman geçersiz olacak?

Eski kimlik kartlarını yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Aralık 2023 tarihidir. Yani eski kimlik kartları 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir. Daha sonrasında eski kimlik kartları kullanılmayacaktır.

Sınavlarda nüfus cüzdanı nasıl olmalı?

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.)