Şok eden ilan! Etiler’de bir restorana sabıkalı vale aranıyor

Son zamanlarda cafe, restoran ve eğlence mekanlarında yaşanan kavgalar artmıştı. Sosyal medyada yayımlanan bir ilanda, kavgada cesur olacak bir vale arandığı belirtildi. İşte detaylar…

Etiler'de bulunan bir restoran için paylaşılan vale ilanı sosyal medyada gündem oldu. İlanı paylaşan kişi, diğer restoranlar ile yer bulma kavgası yaptıklarından dolayı kavgada cesaret gösterecek bir vale aradıklarını belirtti. Hatta valelerin sabıka kaydının olmasının tercih sebebi olduğu da ifade edildi.

İlan hakkında sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: “Bizim için ölecek eleman arıyoruz”, “Eski hükümlü istihdamı konusunda elini taşın altına koymuş örnek bir işletme. Diğer kurumlara örnek olur umarım.(!)”, “Vale değil tetikçi arıyor gibi”

İşte o ilan:



