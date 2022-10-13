DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5761 ₺

EURO

18,0200 ₺

ALTIN

983,96 ₺

BİST

3.558,78 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Şok eden ilan! Etiler’de bir restorana sabıkalı vale aranıyor

Şok eden ilan! Etiler’de bir restorana sabıkalı vale aranıyor

Son zamanlarda cafe, restoran ve eğlence mekanlarında yaşanan kavgalar artmıştı. Sosyal medyada yayımlanan bir ilanda, kavgada cesur olacak bir vale arandığı belirtildi. İşte detaylar…

6 Saat Önce
2022-10-13 12:11:37
Şok eden ilan! Etiler’de bir restorana sabıkalı vale aranıyor

Etiler'de bulunan bir restoran için paylaşılan vale ilanı sosyal medyada gündem oldu. İlanı paylaşan kişi, diğer restoranlar ile yer bulma kavgası yaptıklarından dolayı kavgada cesaret gösterecek bir vale aradıklarını belirtti. Hatta valelerin sabıka kaydının olmasının tercih sebebi olduğu da ifade edildi.

İlan hakkında sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: “Bizim için ölecek eleman arıyoruz”, “Eski hükümlü istihdamı konusunda elini taşın altına koymuş örnek bir işletme. Diğer kurumlara örnek olur umarım.(!)”, “Vale değil tetikçi arıyor gibi”

İşte o ilan:

etiler-vale


.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş