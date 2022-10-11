Tantuni haşlanarak mı yapılır? Tantuni hangi etten yapılır? Mersin et tantuni tarifi

Tantuni haşlanarak mı yapılır? Tantuni hangi etten yapılır? Mersin et tantuni tarifini sizler için derledik. Çok sevilen ve püf noktaları araştırılan tantuninin tarifi, yazının devamında saklı! İşte gerçek tantuni tarifi ve püf noktaları.

Tantuni haşlanarak mı yapılır? Tantuni hangi etten yapılır? Mersin et tantuni tarifini sizler için derledik. Çok sevilen ve püf noktaları araştırılan tantuninin tarifi, yazının devamında saklı! İşte gerçek tantuni tarifi ve püf noktaları.

Tantuni haşlanarak mı yapılır?

Yapımı oldukça basit olan tantuni, ilk etapta haşlanır daha sonra baharatlandırılır. Özel sacında suyunu çektirerek lezzetlendirilen tantuni tarifi...

Tantuni malzemeleri

600 gram dana eti

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2 orta boy domates

Tuz, Kırmızı toz biber

Sumak

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Sarmak için;

Lavaş

Arasına;

soğan

domates

Tantuni yapımı, tarifi

Öncelikle dana etini çok küçük parçalar olacak şekilde küp küp doğrayın ve üzerini geçecek kadar suda haşlayın.

Derin bir tava içerisine sıvı yağı, sıcak suyu ve haşlamış olduğumuz etleri atın. Üzerine toz biber ve tuzu ilave edip bir tür karıştırın.

Tantuniyi iyice pişirin. Suyunu iyice çekmesini sağlayın. Daha sonra yoğunlaşan suyunun üzerine lavaşı bastırarak, iç sebzelerini ilave edin. Son olarak lavaşa eti doldurup sarın.

Tantuni hangi etten yapılır?

Tantuni yaparken; bonfile, tranç ya da kontrfile eti kullanılır. Fakat elinizdeki herhangi bir et çeşidiyle de yapabilirsiniz.