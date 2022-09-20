Kayseri yağlama hamuru nasıl yapılır? Yağlama tarifi ve püf noktaları | Yağlama kıyma sosu nasıl yapılır?

Kayseri yağlama hamuru nasıl yapılır? Son dönemin gözde tariflerinden yağlamanın tüm püf noktalarını sizler için derledik. Özellikle hamuru araştırılan yağlama, göründüğü kadar zor bir yemek değil. Hatta bir öğünü geçiştirmek amaçlı, lezzetli bir tarif. Peki Yağlama kıyma sosu nasıl yapılır? Yağlama tarifi ve püf noktaları

Son dönemin gözde tariflerinden yağlamanın tüm püf noktalarını sizler için derledik. Özellikle hamuru araştırılan yağlama, göründüğü kadar zor bir yemek değil. Hatta bir öğünü geçiştirmek amaçlı, lezzetli bir tarif. Peki Yağlama kıyma sosu nasıl yapılır? Yağlama tarifi ve püf noktaları

Yağlama tarifi ve püf noktaları

4 su bardağı un

1 paket kuru maya (10 gr)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2 su bardağı ılık su





Kıymalı harcı için:

300 gram kıyma

4 adet soğan

3 adet yeşil biber

4 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, Karabiber, Pul biber

1 çay bardağı sıcak su





Üzeri için:

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

Yağlama tarifi

Kayseri yağlama hamuru nasıl yapılır? Yağlamanın hamurunu tutmak için; unu derin bir kaseye alıp ortasını derinleştirin. İçerisine maya ve şekeri koyup, biraz su ekleyin. Maya açıldıktan sonra suyu yavaş yavaş una karıştırın. Suyu eklemeye devam edin. Son olarak tuzu ilave edip homojen ve ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğurun.

Yağlama kıyma sosu nasıl yapılır? Kıymalı harcı yapmak için kıymayı tavaya alıp önce suyunu çektire çektire pişirin. Tam pişmeden üzerine yağını ve soğanını ekleyerek kavurmaya devam edin. Tam pişmeden üzerine yağını ve soğanını ekleyerek kavurmaya devam edin. Üzerine biberleri de ilave edip karıştırın. Üzerine salçayı ve baharatları ilave ederek kavrulmasını sağlayın. Domatesini de ilave ettikten sonra bir çay bardağı kadar sıcak su ilave edip yoğunlaşana kadar kaynatın. Son olarak üzerine tereyağını ilave edip lezzetlendirin

Bu esnada mayalanan hamurun havasını aldıktan sonra küçük bezelere bölüp tekrar üzerini kapatarak dinlendirin. Dinlenen hamurları, tezgahı unlayarak aynı boyutta olacak şekilde açın. Açtınız hamurları önlü arkalı çevirerek pişirin.

Yoğurt sos için yoğurdun susuz tarafını tercih etmeye çalışın, tuz zaten yoğurdu sulandıracaktır. Derin bir kaseye yoğurt sarımsak ve tuzu alarak iyice karıştırın. Mümkün mertebe yağlama ilk sıcağını attıktan sonra yoğurdu ilave edin ki yoğurt kesilmesin.

Yağlamayı birleştirmek için servis tabağının üzerine pişirmiş olduğunuz lavaşı alın. Üzerine kıymalı harçtan yeteri kadar ilave ederek yayın. Diğer hamurlar içinde aynı işlemleri yaparak tamamlayın.