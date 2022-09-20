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TIMETURK / KADIN & AİLE / Yoğurtla tavuk nasıl marine edilir? Yoğurtlu salçalı tavuk marinasyonu tarifi

Yoğurtla tavuk nasıl marine edilir? Yoğurtlu salçalı tavuk marinasyonu tarifi

Yoğurtla tavuk nasıl marine edilir? Yoğurtlu salçalı tavuk marinasyonu tarifini sizler için derledi. Izgara, mangal ve fırında yapılabilen en lezzetli tarif, bu tarif! Peki yoğurtlu marinasyon nasıl yapılır? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-09-20 15:24:10
Yoğurtla tavuk nasıl marine edilir? Yoğurtlu salçalı tavuk marinasyonu tarifi

Yoğurtla tavuk nasıl marine edilir? Yoğurtlu salçalı tavuk marinasyonu tarifini sizler için derledi. Izgara, mangal ve fırında yapılabilen en lezzetli tarif, bu tarif! Peki yoğurtlu marinasyon nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yoğurtlu tavuk nasıl marine edilir?

Marinasyon içinde hala lezzetli hale gelmesini sağlar. Mümkün mertebe ilk gece öncesinden yapılan marinasyon daha lezzetli olur.

Yoğurtlu salçalı tavuk marinasyonu tarifi

Tavuk etini marine etmek için; doğradığınız ya da hazırladığınız tavukları derin bir kaseye alıp üzerine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt; 1 yemek kaşığı silme salça ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra tuz, karabiber, kekik biraz nane, kimyonz yenibahar gibi baharatlarla lezzetlendirin. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı da ilave edebilirsiniz.

Bu şekilde harmanladığınız tavukları üzerine kapatarak geceden dinlendirin.

Eti pişirmeden önce üzerinde kalan yoğurtları iyice dağıtarak pişirin.

En lezzetli marinasyon tarifi hangisidir?

Eti yoğurtla marine etmek için birçok marinasyon tarifi bulabilirsiniz fakat deneyerek en lezzetlisini keşfedebilirsiniz.

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