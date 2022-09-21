Çak Çak tatlısı nasıl yapılır? Özbek tatlısı çak çak tarifi | Ballı tatar tatlısı malzemeleri ve yapımı

Çak Çak tatlısı nasıl yapılır? Ülkemizde Özbek tatlısı olarak bilinen fakat bazı yörelerde de tatar tatlısı olarak anılan çak çak tatlısı tarifini sizler için derledik. Çak çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çak çak tatlısı şerbeti nasıl kontrol edilir, nasıl yapılır, şerbet soğuk mı sıcak mı olur? Ballı tatar tatlısı malzemeleri ve yapımı.

Çak Çak tatlısı nasıl yapılır? Ülkemizde Özbek tatlısı olarak bilinen fakat bazı yörelerde de tatar tatlısı olarak anılan çak çak tatlısı tarifini sizler için derledik. Çak çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çak çak tatlısı şerbeti nasıl kontrol edilir, nasıl yapılır, şerbet soğuk mı sıcak mı olur? ya da diğer adıyla ballı tatar tatlısı malzemeleri ve yapımı.

Özbek tatlısı çak çak tarifi

3 yumurta

2 su bardağı dolusu un

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karbonat veya kabartma tozu

Şerbeti için;

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı dolusu bal

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Çak Çak tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle derin bir kasenin içerisine unu alın. Ortasını açın içerisine yumurta, tuz ve kabartma tozunu ilave edip çatal yardımıyla oyuğun içerisinde karıştırın. Hamur sertleşmeye başladığında elinizle homojen bir kıvama gelene kadar yoğurun. Sert bir hamur elde edeceksiniz. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlenmesi için üzerini kapatarak bekletin.

Şerbetin yapımı için; şekeri ve suyu ocağa alın hafif tıkırdamaya başladığında üzerine balı ilave edin bir taşım kaynamasını sağlayın. Ara sıra karıştırın şerbetini olup olmadığını anlamak için soğuk su testini yapabilirsiniz.

Dinlenen hamuru yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın ve 3 parmak genişliğinde, uzun uzun şeritler halinde kesin. Daha sonra üzerine nişasta koyarak şeritleri üst üste koyup, erişte boyutunda uzun ince şekilde kesin. Bütün hamurları aynı işlemi yaptıktan sonra erişte boyutundaki hamurların birbirine yapışmaması için bir miktar nişasta döküp elinizle harmanlayın.

Erişte boyutundaki hamurları birer avuç olacak şekilde kızgın yağda devamlı karıştırarak kızartın. Renginin altın sarısı olması gerekir fakat çok bekletmeden devamlı karıştırmanız da gerekmektedir.

Bütün hamurlar kızardıktan sonra şerbeti sıcak şekilde yavaş yavaş kontrollü bir biçimde hamurların üzerine dökerek karıştırın.

Streç serdiğiniz bir kase ya da kalıba, ballı şerbete bulanmış çak çak tatlısını dökün. Elinizi ıslatıp, iyice yapışması için üzerinden bastırın ve streci üzerine sıkıca kapatın.

6 saat kadar dinlendirip servis edin. Afiyet olsun...

Çak çak şerbeti nasıl kontrol edilir?

Çak çak tatlısının şerbetinin olup olmadığını kontrol etmek için; bir kase dolusu soğuk suyun içerisine şerbetten birkaç damla damlatın. Damlalar dağılmıyor ve akmıyorsa şerbet olmuş demektir. Eğer dağılma yapıyorsa şerbeti bir taşım daha kaynatmanız gerekmektedir.

Çak çak servisi

Dilerseniz aşağıda yer alan görseldeki gibi çak çak tatlısını tek porsiyon olacak şekilde, kalıplara doldurarak da servis edebilirsiniz.