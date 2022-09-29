Staj yapanlar EYT kapsamında mı? EYT yasası staj yapanları kapsıyor mu? 1999 8 Eylül öncesi staj emekliliğe sayılıyor mu? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT yasasında sona gelindi. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emeklilik hayali kuran yüz binlerce kişinin hayalleri suya düşmüştü. Yeni düzenleme ile EYT'lilere emeklilik yolu açılıyor. Staj yapanlar ve çıraklık sigortası ödenenler ise EYT kapsamında emekli olup olamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki Staj sigortası EYT kapsamına mı alınacak?

Staj yapanlar EYT kapsamında mı? EYT yasası staj yapanları kapsıyor mu? 1999 8 Eylül öncesi staj emekliliğe sayılıyor mu? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT yasasında sona gelindi. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emeklilik hayali kuran yüz binlerce kişinin hayalleri suya düşmüştü. Yeni düzenleme ile EYT'lilere emeklilik yolu açılıyor. Staj yapanlar ve çıraklık sigortası ödenenler ise EYT kapsamında emekli olup olamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki Staj sigortası EYT kapsamına mı alınacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT'de son viraja gelindi. Emekli olamanın hayalini kuranlar 2023 yılında çıkması beklenen EYT düzenlemesi ile emekli olup olamacayacaklarını merak ediyor. 2022 EYT yasası ile 8 Eylül 1999 öncesi staj yapanlar emekli olabilecek mi?

Staj yapanlar EYT kapsamında mı?

Bakan Bilgin EYT konusunda geçtiğimiz gün önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanı'mıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." dedi.

1999 8 Eylül öncesi staj emekliliğe sayılıyor mu?

Normalde staj dönemlerinde yapılan sigortalar emeklilik hesabına katılmıyor.

Vedat Bilgin "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

EYT nedir?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

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