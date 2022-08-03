Haşhaşlı şekerpare tatlısı tarifi | Şekerpare malzemeleri ve şekerpare şerbeti malzemeleri | Şekerpare şerbeti sıcak mı verilir?
Haşhaşlı şekerpare tatlısı tarifi | Sevilen ve herkes tarafından yenen şekerparenin tarifini sizler için derledik. Peki dikkat edilmesi gereken püf noktaları neler? Şekerpare şerbeti sıcak mı verilir? Pastane usulü Şekerpare malzemeleri ve şekerpare şerbeti malzemeleri...
2022-08-03 21:53:34
Sevilen ve herkes tarafından yenen şekerparenin tarifini sizler için derledik. Peki dikkat edilmesi gereken püf noktaları neler? Şekerpare şerbeti sıcak mı verilir? Şekerpare malzemeleri ve şekerpare şerbeti malzemeleri...
Şekerpare malzemeleri
4 su bardağı un
5 tepeleme yemek kaşığı irmik
180 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin
2 adet yumurta
1 su bardağı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
Bulamak için 1 su bardağı haşhaş
Şekerpare şerbeti malzemeleri
3,5 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
2-3 damla limon suyu
Haşhaşlı şekerpare tatlısı tarifi
Bütün malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edin. Öncelikle şerbet malzemelerini tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip bir taşım daha kaynatıp, ocaktan alın. Ara sıra karıştırıp ılınmasını sağlayın.
Şekerpare malzemelerinin hepsini derin bir kaba alıp yoğurun. Fakat malzemeleri fazla yoğurup, yağı kusturmayın.
Yoğurulan hamurdan küçük bezeler alıp, yuvarlayın. Ardından haşhaşa bulayın ve tepsiye yerleştirin.
Son olarak üzerine fındık yerleştirip fırına verin. Önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırında 20 dakika kadar, kontrollü pişirin.
Çıkan şekerpareleri dinlendirin ve şerbetle buluşturun.
Şekerpare şerbeti sıcak mı verilir?
Ilınmış şerbeti, fırından çıkıp 3-4 dakika kadar dinlenmiş olan şekerparelerin üzerine dökmelisiniz.
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