Çökertme kebabı tarifi | Kibrit çöpü kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı eti nasıl olmalı?

Çökertme kebabı tarifi | Gençler tarafından da sevilen geleneksel lezzet çökertme kebabının tarifini ve püf noktalarını sizler için derledik. Kibrit çöpü kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı eti nasıl olmalı? İşte detaylar...

Gençler tarafından da sevilen geleneksel lezzet çökertme kebabının tarifini ve püf noktalarını sizler için derledik. Kibrit çöpü kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı eti nasıl olmalı? İşte detaylar...

Çökertme kebabı tarifi

Kibrit çöpü kebabı nasıl yapılır? Kibrit patates dilimleriyle servis edildiği için kibrit çöpü kebabı olarak da bilinen çökertme kebabını bu tarifle tam kıvamında yapabilirsiniz.

Malzemeler;

Eti için:

300 gram dana kontrfile

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Et marinasyonu için:

1 adet relenmiş soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı süt

1su bardağı soda

1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

Kibrit patates için:

2 adet patates

1,5 u bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet rendelenmiş domates

Servisi için:

4 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Öncelikle etinizin fazla yağlarını alın. Etleri uzun ince şeritler halinde kesin ve marinasyonu için derin bir kaba alın. Marinasyon malzemelerini koyup iyice harmanladıktan sonra bir saat kadar eti dinlendirin.

Diğer bir aşama olarak kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin. Bol soğuk suda, mümkünse buzlu suda bekletin ve süzün. İyice duruladığınız patatesleri altın sarısı rengi oluncaya kadar kızartın. Patatesleri bir havlu peçetenin üzerine alın.

Dinlenmiş etleri tavaya yağ ile alın ve kızartın. İndirmeden önce tereyağını ekleyin. Yüksek ateşte pişirme işlemi uygulayın. Etler renk aldıklarında tuz ve taze karabiber ekleyip ocaktan alın.

Bir kenarda domates sosu hazırlamak için tereyağını tavaya alın. Eridikten sonra üzerine pul biber rendelenmiş ve domates ekleyin. 10 dakika kadar pişirip ocaktan alın.

Servis tabağına sırasıyla kızartılmış patates, ardından hazırlamış olduğunuz yoğurt ve sarımsak karışımı, daha sonra et ve üzerine domates sosu olacak şekilde sıralayın. Afiyet olsun...

Çökertme kebabı eti nasıl olmalı?

Çökertme kebabı için kullanılacak etin dana biftek ya da bonfile olması gerekir.