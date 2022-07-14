DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,5037 ₺

EURO

17,4290 ₺

ALTIN

955,91 ₺

BİST

2.401,80 ₺

TIMETURK / KADIN & AİLE / Hamsi kuşu tarifi | En güzel hamsi kuşu nasıl yapılır? Soğanlı hamsi kuşu yapılışı

Hamsi kuşu tarifi | En güzel hamsi kuşu nasıl yapılır? Soğanlı hamsi kuşu yapılışı

Hamsi kuşu tarifi | Ülkemizin her yöresinde farklı lezzetleri bulmak mümkün. Son dönemlerde karadenizden çıkan fakat artık her bölgede meşhur hale gelen hamsi kuşu tarifini sizler için derledik. Sevilen bu tarifin incelikleri olduğu gibi, farklı versiyonları da mevcut. Peki en güzel hamsi kuşu nasıl yapılır? İşte soğanlı hamsi kuşu yapılışı...

1 Saat Önce
2022-07-14 15:46:59
Hamsi kuşu tarifi | En güzel hamsi kuşu nasıl yapılır? Soğanlı hamsi kuşu yapılışı

Ülkemizin her yöresinde farklı lezzetleri bulmak mümkün. Son dönemlerde karadenizden çıkan fakat artık her bölgede meşhur hale gelen hamsi kuşu tarifini sizler için derledik. Sevilen bu tarifin incelikleri olduğu gibi, farklı versiyonları da mevcut. Peki en güzel hamsi kuşu nasıl yapılır? İşte soğanlı hamsi kuşu yapılışı...

Hamsi kuşu tarifi

  • 1 kilo hamsi
  • yarım demet taze soğan
  • yarım demet maydanoz
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • nane, tuz, karabiber

Bulamak için,

  • 3 yumurta
  • 1 çay bardağı mısır unu
  • 1,5 çay bardağı ayçiçek yağı

Hamsi Kuşu Yapımı

Balıkların kafa kısmını, içini ve kılçıklarını iyice temizleyin. Bol suyla iyice temizledikten sonra kağıt havluyla fazla suyunu alın. Bir kenarda durulması için bekletin.

Taze ve kuru soğanları küçük küçük olacak şekilde kesip kaseye alın. İçerisine mısır unu, nane, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyip karıştırın.

Hazırlamak için; fileto haline gelen hamsilerin iki tanesini düz bir tabağa alın. Birinin üzerine hazırladığınız karışımdan sürüp diğerini üzerine sıkıca kapatarak yapışmasını sağlayın.

Daha sonra bir kasede yumurtaları iyice çırpın ve diğer istasyon olarak mısır ununu tuzlayarak düz bir tabağa alın. Hazırlanan hamsileri önce yumurtaya daha sonra mısır ununa bulayıp derin yağda kızartın.

Salçalarla kolay acuka nasıl yapılır? Acuka kahvaltılık sos nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık sos tarifi
İLİŞKİLİ HABERSalçalarla kolay acuka nasıl yapılır? Acuka kahvaltılık sos nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık sos tarifi
Taze fasulye tarifi | Kolay ve lezzetli taze fasulye nasıl yapılır? Tencerede taze fasulye nasıl yapılır?
İLİŞKİLİ HABERTaze fasulye tarifi | Kolay ve lezzetli taze fasulye nasıl yapılır? Tencerede taze fasulye nasıl yapılır?
Kayısı reçeli tarifi | Kayısı reçeline ne kadar şeker konur? Kayısı reçeli kıvamı nasıl ayarlanır? Kayısı reçeli kaç dakika kaynatılır?
İLİŞKİLİ HABERKayısı reçeli tarifi | Kayısı reçeline ne kadar şeker konur? Kayısı reçeli kıvamı nasıl ayarlanır? Kayısı reçeli kaç dakika kaynatılır?
Lokum kıvamında kavurma tarifi | Tel tel ayrılan sade kavurma nasıl yapılır?
İLİŞKİLİ HABERLokum kıvamında kavurma tarifi | Tel tel ayrılan sade kavurma nasıl yapılır?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş