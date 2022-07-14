Hamsi kuşu tarifi | En güzel hamsi kuşu nasıl yapılır? Soğanlı hamsi kuşu yapılışı

Hamsi kuşu tarifi | Ülkemizin her yöresinde farklı lezzetleri bulmak mümkün. Son dönemlerde karadenizden çıkan fakat artık her bölgede meşhur hale gelen hamsi kuşu tarifini sizler için derledik. Sevilen bu tarifin incelikleri olduğu gibi, farklı versiyonları da mevcut. Peki en güzel hamsi kuşu nasıl yapılır? İşte soğanlı hamsi kuşu yapılışı...

Ülkemizin her yöresinde farklı lezzetleri bulmak mümkün. Son dönemlerde karadenizden çıkan fakat artık her bölgede meşhur hale gelen hamsi kuşu tarifini sizler için derledik. Sevilen bu tarifin incelikleri olduğu gibi, farklı versiyonları da mevcut. Peki en güzel hamsi kuşu nasıl yapılır? İşte soğanlı hamsi kuşu yapılışı...

Hamsi kuşu tarifi

1 kilo hamsi

yarım demet taze soğan

yarım demet maydanoz

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı mısır unu

nane, tuz, karabiber

Bulamak için,

3 yumurta

1 çay bardağı mısır unu

1,5 çay bardağı ayçiçek yağı

Hamsi Kuşu Yapımı

Balıkların kafa kısmını, içini ve kılçıklarını iyice temizleyin. Bol suyla iyice temizledikten sonra kağıt havluyla fazla suyunu alın. Bir kenarda durulması için bekletin.

Taze ve kuru soğanları küçük küçük olacak şekilde kesip kaseye alın. İçerisine mısır unu, nane, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyip karıştırın.

Hazırlamak için; fileto haline gelen hamsilerin iki tanesini düz bir tabağa alın. Birinin üzerine hazırladığınız karışımdan sürüp diğerini üzerine sıkıca kapatarak yapışmasını sağlayın.

Daha sonra bir kasede yumurtaları iyice çırpın ve diğer istasyon olarak mısır ununu tuzlayarak düz bir tabağa alın. Hazırlanan hamsileri önce yumurtaya daha sonra mısır ununa bulayıp derin yağda kızartın.