İtalyan gibi risotto nasıl yapılır? Risotto ana yemek mi? Risottonun içinde hangi malzemeler var?

İtalyan gibi risotto nasıl yapılır? Ülkemizde son dönemlerde adı sıklıkla anılan ve evlerde denemek için tarif araştırılan risottoyu sizler için derledik. Peki Risottonun içinde hangi malzemeler var? Risotto ana yemek mi? İşte risotto tarifi ve detaylar...

Ülkemizde son dönemlerde adı sıklıkla anılan ve evlerde denemek için tarif araştırılan risottoyu sizler için derledik. Peki Risottonun içinde hangi malzemeler var? Risotto ana yemek mi? İşte risotto tarifi ve detaylar...

Risottonun içinde hangi malzemeler var?

Malzemeler

1 adet orta boy soğan

1/3 çay bardağı zeytinyağı (50 ml)

200 gram risotto pirinci (Carnaroli, Arborio ve Vialone Nano)

1 litre tavuk suyu (arzuya göre et,balık veya sebze suyu)

1/4 su bardağı beyaz şarap (50-60 g)

2 yemek kaşığı tereyağı (40-50 g)

50 gram rendelenmiş parmesan peyniri

1 çay kaşığı tuz

6-7 adet mantar

1 dal taze kekik (tercihen)

İtalyan gibi risotto nasıl yapılır?

Öncelikle soğanlarınızı küçük küçük doğrayın. Derin biri tencerenin içerisine yağı aldıktan sonra üzerine soğanları ekleyin ve kavurun. Her biri pirinç tanesinin iyice ısındığından emin olun.

İkinci bir işlem olarak içerisinde beyaz şarabı ilave edin ve çekene kadar kavurmaya devam edin. Üzerine ısıtmış olduğunuz tavuk suyundan bir kepçe alarak üzerine ekleyin.

- Tavuk suyunu azar azar pirinç her çektiğinde birer kepçe olacak şekilde ilave edin.

Nişastasını iyice saldığına emin olduktan sonra kıvam kontrolü yapın. Spatula ile tencerenin bir ucundan diğer ucuna doğru çektiğinizde tavanın dibini görebiliyorsanız doğru kıvamı yakalamışsınız demektir.

Son olarak tereyağı ve parmesan peynirini ekledikten sonra hafifçe karıştırın.

Dilerseniz üzerine kavurmuş olduğunuz mantarları ya da taze keki serpiştirerek servis edebilirsiniz.