İrmik helvası nasıl yapılır? Tam kıvamında ölçülü irmik helvası tarifi | İrmik helvasının püf noktası nedir?
İrmik helvası nasıl yapılır? En çok araştırılan tarifler arasında olan irmik helvasını sizler için derledik. Tam kıvamında ölçülü bir irmik helvası yapmak için gereken tarif, detaylar kısmında yer alıyor. İşte irmik helvası püf noktaları ve yapımı...
2022-07-23 15:49:29
En çok araştırılan tarifler arasında olan irmik helvasını sizler için derledik. Tam kıvamında ölçülü bir irmik helvası yapmak için gereken tarif, detaylar kısmında yer alıyor. İşte irmik helvası püf noktaları ve yapımı...
İrmik helvası malzemeleri
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı su
- 1,5 su bardağı toz şeker
İçi için;
- Dondurma
Öncelikle tereyağını bir tavaya alıp eritin. Eğer çam fıstığı koymak istiyorsanız bu noktada ilave edip kavurun.
Üzerine 1,5 su bardağı irmiği ilave edip kavurmaya devam edin. İrmiğin renk alması için ortalama 20 dakika boyunca kavrulması gerekmektedir.
Şerbeti için; farklı bir tencerede 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı sütü kaynamaya bırakın.
Helvayı tamamlamak için irmik kavrulduktan sonra şerbeti azar azar tavaya aktarın. Kaynamaya başlayan irmiği sürekli karıştırmaya devam edin.
Şerbetle bütün olan helvayı dinlenmesi için kapağını kapatın kısık ateşte 8-10 dakika boyunca dinlendirin.
Son olarak altını kapatıp 1-2 dakika daha sıcağını çekmesi için demlendirin.
İrmik helvasını püf noktaları nelerdir?
İrmik helvasının püf noktası, suyunu tam çekmeden demlendirilmesinden geçiyor. Biraz nemli bırakılan irmik helvası dinlendikten sonra tane tane oluyor.
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