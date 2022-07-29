Hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi tarihçesi

Hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Hünkar beğendi nasıl yapılır? Osmanlı mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan hünkar beğendinin nereden geldiğini ve nasıl yapıldığını sizler için derledik. Hüzünlü bir aşk hikayesinden ortaya çıkan bu tarifi yapmak oldukça basit. Malzemeleri ve tarifi dikkat ettiğiniz sürece mükemmel ve tam kıvamında bir hünkar beğendi yapabilirsiniz. İşte Hünkar beğendinin tarihçesi ve tarifi...

Hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Hünkar beğendi nasıl yapılır? Osmanlı mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan hünkar beğendinin nereden geldiğini ve nasıl yapıldığını sizler için derledik. Hüzünlü bir aşk hikayesinden ortaya çıkan bu tarifi yapmak oldukça basit. Malzemeleri ve tarifi dikkat ettiğiniz sürece mükemmel ve tam kıvamında bir hünkar beğendi yapabilirsiniz. İşte Hünkar beğendinin tarihçesi ve tarifi...

Hünkar beğendi malzemeleri

Et için:

600 gram kuzu veya dana but

2 adet orta boy soğan

4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı sıvıyağ

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Beğendi için:

Yarım su bardağı kadar kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

4 adet orta boy patlıcan

1,5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Hünkar beğendi tarifi

Ön hazırlık olarak patlıcanları fırın tepsisine alıp 20 dakika kadar fırınlayın. Dilerseniz bu işlemi ocak üzerinde közleyerek de yapabilirsiniz. Pişen ve yumuşayan patlıcanların üzerine bir streç filmle kapatıp 10-15 dakika kadar bekletin.

Öte yandan bir tavaya doğranmış etleri atıp tek tarafını mühürleyin. Ardından karıştırma esnasında üzerine yağını, doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin.

Etler suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. Etlerin ardından domatesi, domates salçasını, tuz ve karabiberi ilave edip harmanlayın. Domateslerin diriliği kaybolduğunda, sıcak su ekleyip etler yumuşayana kadar iyice pişirin. Daha sonra ilk sıcağını atması için kenara alın.

Köşede bekleyen patlıcanları soyun. Beğendi kısmını hazırlamak için, tereyağını tavada eritip üzerine unu ilave edin. Unun kokusu çıktıktan sonra patlıcanları ekleyin.

Patlıcanlar kavrulduktan sonra sütü yavaş yavaş ekleyerek kıvam aldırın. Bu esnada tuz ve karabiberi eklemeyi ihmal etmeyin.

Patlıcan ve süt homojen bir kıvam aldıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin, eriyeceği esnada ocaktan alın.

Daha sonra yapmış olduğunuz beğendi ve etli kısmı bir araya getirip sıcak servis edin. Afiyet olsun...

Hünkar beğendinin tarihçesi

Takvimler 1867 yılının yaz aylarını gösterirken en çok tercih edilen yemeklerinden biri olan hünkar beğendinin hikayesi ortaya çıktı.

Sultan Abdülaziz Uluslararası bir sergi için gittiği Paris'te III. Napoleon'u ziyaret eder. Napoleon ve eşi İmparatoriçe Eugenie, Sultan abdülaziz'i saraylarında ağırlar.

İmparatoriçe ve Abdülaziz birbirlerine ilk görüşte aşık olmuşlardı. Bunun üzerine 2 yıl geçmesine rağmen Abdülaziz Eugenie'yi unutmamıştı.

Günlerden bir gün Süveyş kanalının açılışına imparatoriçe Eugenie de davet edildi. İmparatoriçe Eugenie Beylerbeyi Sarayı'na ayak bastığında Abdülaziz'de hemen ardından saraya girmişti.

Söylentilere göre Sultan Abdülaziz Eugenie'e bir şal ve gecelik entari için kumaşlar hediye etmişti. Aynı zamanda o gece baş başa sohbet ettikleri de söylentiler arasında yer alıyor. Hatta bunun üzerine Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan haremi ziyaret ederek; "Memleketine dön senin kocan yok mu" diyerek Eugenie'e bağırır.

Eugenie İstanbul'a geldiğinde aşçısını da beraberinde getirir. Aşçı mutfakta beşamel sos hazırlarken Osmanlı aşçısının dikkatini çeker. Osmanlı aşçısı beşamel sosa közlenmiş patlıcan katarak bir deneme yapar. Üstüne imparatorun tarih boyunca sevdiği eti de ekler ve bu şekilde padişaha sunar. Padişah yemeği çok sevdiğinden yemeğin adı hünkar beğendi olarak kalır.

Eugenie memleketine döner fakat ikilinin aşkı bitmez. Ardından Abdülaziz tahttan indirilir ve öldürülür. 3. Napoleon'un eşi Eugenie ise sürgüne gönderilir.

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