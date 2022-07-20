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Keledoş yemeği nasıl yapılır? Keledoş malzemeleri nelerdir, içinde ne var? Van yöresi keledoş tarifi

Keledoş yemeği nasıl yapılır? Kolay ve pratik bir yemek olduğu için kısa sürede popülerlik kazanan keledoşun tarifini sizler için derledik. Doğuda bulunan farklı otlarla yapılan bu yemeği, her evde yapılabilecek bir tarifle sunuyoruz. Peki ama keledoş malzemeleri nelerdir, içinde ne var? İşte sorulan Van yöresi keledoş tarifi...

1 Saat Önce
2022-07-20 16:32:26
Keledoş yemeği nasıl yapılır? Keledoş malzemeleri nelerdir, içinde ne var? Van yöresi keledoş tarifi

Kolay ve pratik bir yemek olduğu için kısa sürede popülerlik kazanan keledoşun tarifini sizler için derledik. Doğuda bulunan farklı otlarla yapılan bu yemeği, her evde yapılabilecek bir tarifle sunuyoruz. Peki ama keledoş malzemeleri nelerdir, içinde ne var? İşte sorulan Van yöresi keledoş tarifi...

Van yöresi keledoş tarifi

Doğu bölgesinde yapılan keledoşun birkaç farklı tarifi bulunuyor. Van ile özdeşleşen bu yemeğin en güzel tarifini sizler için derledik.

Keledoş malzemeleri

  • 250 gram kuşbaşı et
  • 1 su b. yeşil mercimek
  • 1 su b. buğday
  • 1 su b. haşlanmış nohut
  • 1 kuru soğan
  • 2 su b. çökelek (lor peynir ya da yoğurt da olabilir)
  • 3 yemek k. tereyağı
  • Pazı otu
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz, karabiber, pul biber

Keledoş nasıl yapılır?

Yeşil mercimek ve buğdayı bir tencerede haşlayın. Ayrı bir tavada 1 kuru soğan, 2-3 yemek kaşığı tereyağı ile kavurun. Üzerine küçük kuşbaşı doğranmış kırmızı etleri ilave edin.

10 dakika kadar eti kavurma işleminden sonra; yeşil mercimek, buğday, nohut, ince doğranmış pazı otu ve son olarak baharatları ilave edip karıştırın. Üzerini kapatacak kadar su ekleyerek 35-40 dakika düdüklüde pişirin.

Piştikten sonra ocaktan aldığınız yemeğin içine 2 su bardağı çökelek ve 3 diş sarımsağı ilave edin. En son olarak, yemeğin üzerine yağda kızdırılmış pul biber ile servis edin.

Keledoş malzemeleri nelerdir, içinde ne var?

Ak pancar, heliz otu, pazı ve ıspanak gibi sebzeleri barındıran keledoşu yapmak istediğinizde, yukarıdaki malzemeleri kullanmanız da yeterli olacaktır.

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