Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Enfes patlıcan kebabı tarifi | Fırın patlıcan kebabı köftesinde hangi malzemeler kullanılır?

Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Çeşit çeşit yemeği yapılan patlıcanın en güzel hali: Patlıcan kebabı. Tam kıvamında bir patlıcan kebabı tarifini ve püf noktalarını sizler için derledik. Patlıcan kebabı kaç dakika pişirilir ve nasıl hazırlanır? Fırın patlıcan kebabı köftesinde hangi malzemeler kullanılır? Enfes patlıcan kebabı tarifi...

Çeşit çeşit yemeği yapılan patlıcanın en güzel hali: Patlıcan kebabı. Tam kıvamında bir patlıcan kebabı tarifini ve püf noktalarını sizler için derledik. Patlıcan kebabı kaç dakika pişirilir ve nasıl hazırlanır? Fırın patlıcan kebabı köftesinde hangi malzemeler kullanılır? Enfes patlıcan kebabı tarifi...

Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

4 adet orta boy patlıcan

Köftesi için:

- 500 gr orta yağlı kıyma

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 adet yumurta

- Maydanoz

- 1 çay bardağı galeta unu veya blenderdan geçirilmiş kuru ekmek içi

- Karabiber, pul biber, tuz ve isteğe bağlı kimyon, yeni bahar

Sosu için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

1 adet domates

1 tatlı kaşığı salça

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul veya toz acı biber

Üzeri için;

Sivri biber

Domates

Patlıcan kebabı yapmak için; öncelikle patlıcanları iri şekilde dilimleyerek tuzlu suda bekletin.

Bu esnada, derin bir kap içerisinde köftelik malzemelerin hepsini karıştırarak, homojen bir kıvama getirin. Daha sonra patlıcanın boyutu kadar köfteler hazırlayın. Köfteleri dinlenmesi için üzerini streçleyerek buzdolabında bekletin.

Bekleme aşamasında sosu hazırlamak için tavaya sıvı yağını alın. Önce domatesi kavurun ve üzerine salçayı ilave edin. Bir süre daha kavrulduktan sonra sarımsağı ve hemen ardından suyu ekleyin. Son olarak baharatları ilave edip kaynama noktasına gelene kadar ocakta bekletin.

- Dilerseniz sarımsak ve baharatları ilk aşamada kavurabilirsiniz fakat bu şekilde çok kokuları çıkacağı ve fırında da pişeceği için, pek tad alamayabilirsiniz.

Kebabı birleştirmek için suyunu süzdüğünüz patlıcanları ve dinlendirdiğiniz köfteleri sırasıyla tepsiye dizin. Dilerseniz bu aşamada çöp şişten de yardım alabilirsiniz. Son olarak üzerine sosu ilave edip domates ve biberle süsleyin.