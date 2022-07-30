Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa köfteye nasıl şekil verilir? Hasanpaşa köfte yanına ne servis edilir?

Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? Son dönemlerin popüler tariflerinden Hasanpaşa köftenin detaylarını sizler için derledik. Peki ama bu köftenin incelikleri nelerdir ve hangi püf noktalara dikkat etmek gerekir? Hasanpaşa köfteye nasıl şekil verilir? Hasanpaşa köfte yanına ne servis edilir? İşte detaylar...

Son dönemlerin popüler tariflerinden Hasanpaşa köftenin detaylarını sizler için derledik. Peki ama bu köftenin incelikleri nelerdir ve hangi püf noktalara dikkat etmek gerekir? Hasanpaşa köfteye nasıl şekil verilir? Hasanpaşa köfte yanına ne servis edilir? İşte detaylar...

Hasanpaşa köfte nasıl yapılır?

Köftesi için;

500 gram köftelik kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

1-2 dal maydanoz

3-4 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

İçi için;

2 adet patates

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Üzeri için;

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sosu için:

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pulbiber

Öncelikle köftesi için malzemeleri verin bir kaseye alıp bütünleşene kadar yoğurun.

Adından patates püresi için patatesleri haşlayın. Haşlandıktan sonra ezerken üzerine süt ve tereyağını ilave edin. Son olarak içerisine tuzunu ekleyip tatlandırın.

Bir kenarda sosu için domates salçasını ve baharatları harmanlayın.

Daha sonra bütün malzemeleri birleştirmek için; önce köfteyi çanak haline getirin. Sonrasında üzerine patates püresini yerleştirin. Dilerseniz içerisine garnitür de ekleyebilirsiniz.

Son olarak salçalı sosu mu tepsinin dibine verdikten sonra 185 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.