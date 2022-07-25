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Muhammara malzemeleri | Muhammara (muammara) yapımı | En lezzetli kolay muhammara tarifi

Muhammara malzemeleri | Sevilen bir meze olan muhammaranın en kolay tarifini sizler için derledik. Peki muhammara nasıl yapılır? En lezzetli kolay muhammara tarifini aşağıdaki detaylar kısmından bulabilirsiniz. İşte Muhammara (muammara) yapımı...

1 Saat Önce
2022-07-25 11:44:28
Muhammara malzemeleri | Muhammara (muammara) yapımı | En lezzetli kolay muhammara tarifi

Sevilen bir meze olan muhammaranın en kolay tarifini sizler için derledik. Peki muhammara nasıl yapılır? En lezzetli kolay muhammara tarifini aşağıdaki detaylar kısmından bulabilirsiniz. İşte Muhammara (muammara) yapımı...

Muhammara malzemeleri

  • 1 su bardağı domates salçası
  • 1 su bardağı biber salçası
  • 1 su bardağı sızma zeytinyağı
  • 2 su bardağı ekmek kırıntısı
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 6 diş sarımsak
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 2 çay kaşığı pul biber

Muhammara yapımı

Öncelikle salçaları, ekmek kırıntısını, zeytinyağını, cevizi, soyulmuş sarımsakları ve baharatları robotun içerisine alın ve homojen kıvama gelene kadar çekin. Cevizlerin diri kalmasını isterseniz, ilk olarak cevizleri çekip bir kenara alın ve daha sonra birleştirin.

Son olarak yağ ve cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz.

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