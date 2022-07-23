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TIMETURK / KADIN & AİLE / Kuzu pirzola nasıl yapılır? Tam kıvamında soslu kuzu pirzola tarifi | Kuzu pirzola nasıl pişirilir, nasıl fırınlanır?

Kuzu pirzola nasıl yapılır? Tam kıvamında soslu kuzu pirzola tarifi | Kuzu pirzola nasıl pişirilir, nasıl fırınlanır?

Kuzu pirzola nasıl yapılır? Kuzu pirzolayı seven çok, sevmeyen hiç sevmiyor. Sebebi, pişirilememesinden kaynaklanıyor. Peki ama en güzel kuzu pirzola nasıl yapılır? Kemiğinden ayrılan kuzu pirzola nasıl pişirilir? Kuzu pirzola nasıl pişirilir, nasıl fırınlanır? Tam kıvamında soslu kuzu pirzola tarifi...

1 Saat Önce
2022-07-23 20:09:33
Kuzu pirzola nasıl yapılır? Tam kıvamında soslu kuzu pirzola tarifi | Kuzu pirzola nasıl pişirilir, nasıl fırınlanır?

Kuzu pirzolayı seven çok, sevmeyen hiç sevmiyor. Sebebi, pişirilememesinden kaynaklanıyor. Peki ama en güzel kuzu pirzola nasıl yapılır? Kemiğinden ayrılan kuzu pirzola nasıl pişirilir? Kuzu pirzola nasıl pişirilir, nasıl fırınlanır? Tam kıvamında soslu kuzu pirzola tarifi...

Kuzu pirzola nasıl yapılır?

  • 8-10 adet kuzu pirzola
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 dal biberiye
  • 1 çay kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu
  • yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Sosu için;

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
  • 1-2 dal taze kişniş

Öncelikle pirzolaları zeytinyağı, biberiye ve taze çekilmiş tane karabiberle derin bir kap içerisinde harmanlayın. Bir süre oda ısısında marine olmasını sağlayıp, 2-3 dakika kadar mühürleme işlemi yapın. Bu süreyi, etin kalınlığına göre siz ayarlamaya özen gösterin.

Fırın tepsisine dizdiğiniz pirzolaları; önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında, 10-12 dakika aralığında damak tadınıza uygun pişirin.

Sos malzemeleri kesip derin bir kap içerisinde harmanlayın ve etler piştikten sonra servis edin.

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