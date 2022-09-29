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TIMETURK / EKONOMİ / Bendevi Palandöken kimdir? Bendevi Palandöken tekrar TESK başkanı mı seçildi? TESK başkanı Bendevi Palandöken mi oldu? Bendevi Palandöken kaçıncı kez başkan seçildi?

Bendevi Palandöken kimdir? Bendevi Palandöken tekrar TESK başkanı mı seçildi? TESK başkanı Bendevi Palandöken mi oldu? Bendevi Palandöken kaçıncı kez başkan seçildi?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanlığına mevcut başkan Bendevi Palandöken 4. kez seçildi.

1 Saat Önce
2022-09-29 20:48:25
Bendevi Palandöken kimdir? Bendevi Palandöken tekrar TESK başkanı mı seçildi? TESK başkanı Bendevi Palandöken mi oldu? Bendevi Palandöken kaçıncı kez başkan seçildi?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun 21. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Palandöken, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner'in de aday olduğu seçimde, kullanılan oyların 394'ünü alarak yeniden TESK Genel Başkanlığına seçildi.

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