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TYB İstanbul'dan 'Kudüs Nöbeti'

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarından sonra Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından başlatılan 'Kudüs Nöbeti', Yazarlar, STK Başkanları, Akademisyen ve siyasetçilerin katılımıyla devam ediyor.

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17.05.2021 19:57:38
TYB İstanbul'dan 'Kudüs Nöbeti'

Yazar Ahmet Turgut ve yazar Halis Mutlu, Kudüs Kardeşlik Derneği Genel Sekreteri Kadir Murat Öztürk, Filistinli Gazeteci Muhammed Tagiya, Kudüs Araştırmacısı Musa Biçkioğlu, Uluslararası Sosyal Medya Derneği Genel Başkanı Said Ercan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Kudüs Nöbeti" programına katıldı.

Kudüs'e verilen her desteğin bu süreçte daha bir anlam kazandığını belirten TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kudüs Nöbeti programıyla Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu vurgulamakla birlikte Filistin'e dair daha fazla neler yapabiliriz noktasında da strateji geliştirmeye vesile olmayı amaçladıklarını belirtti.

Duyarlılıklarımızın bilince, bilincin stratejiye, stratejinin artık eyleme dönüşmesi gerektiğini ifade eden Bıyıklı, Kudüs'ün sahiplenilmesi noktasında gençlerimizin gösterdiği olağanüstü gayret umudumuzu artırmaktadır.

Kudüs için mutlaka herkesin yapabileceği bir şey vardır.  

Özellikle medya ve sosyal medya mecralarını önemsemek gerekiyor. Atılan bir tweet bile hedefi bulabiliyor.

‘Medya cephesi ve savaş'

Anadolu Ajansı'nın Filistin'deki gündemi başarılı bir şekilde kamuoyuna aktardığına da işaret eden Bıyıklı, "Şu anda Türkiye olarak Kudüs'te en iyi yaptığımız şeylerden birisi Anadolu Ajansı'nın çalışmalarıdır. Savaşın en önemli cephelerinden birisi de medya cephesidir." dedi.

Yazar Ahmet Turgut da, siyasi partilerin İsrail'i kınamasından öte harekete geçmeleri gerektiğinin altını çizdi. İttifak alanlarının da büyütülmesi gerektiğini vurgulayan Turgut, Türkiye'deki ulusal medyanın de bu meselelere daha çok yer vermesinin önemli olduğunu belirtti. Turgut, Kudüs'ün hem bir imtihan hem de bir rahmet kapısı olduğunu söyleyerek, Kudüs şuuru ve ahlakının insanlığı kurtaracağı değerlendirmesini yaptı.

Yazar Halis Mutlu ise şu anda İsrail'in yaptıklarına karşı Kur'ani bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade ederek, herkesin Kudüs'ün kurtulmasına dair elinden gelenin en iyisini yapabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bugün hala yeterince Kudüs şuurunun oluşmadığı yorumunu da yapan Mutlu, eğer yeterince şuur olsaydı Kudüs'ün durumunun bugünden farklı olabileceği görüşünü paylaştı.

Kudüs Araştırmacısı Musa Biçkioğlu, ‘Kudüs ve bereketin merkezi Mescid-i Aksa İslam ümmeti için imtihandan çok ilahî bir ikram olarak değerlendirilmeli ve ihmal edilmemelidir.

Zira İslam ümmeti Kudüs'ü değil, bilakis Kudüs İslam ümmetini esaretten kurtaracaktır' diye konuştu.

Filistinli Gazeteci Mohammed Taqiya da olayların Kudüs Şeyh Cerrah Mahallesindeki evlerin gaspına karşı duruşla başladığını belirterek şu mesajı verdi:

‘Filistinli her Müslüman için Mescid-i Aksa kanından canından ailesinden daha değerlidir. İsrail işgaline karşı her Müslüman ses çıkarmalıdır. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi her zaman yanımızda oldu her zaman destek verdi. İsrail zulümle ayakta durmaya çalışmaktadır. Siyonistler yenilmeye mahkûmdur.'

Kudüs Nöbeti'ne bu akşam saat 20.00'de AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan konuk olacak.

kudüs nöbeti-bıyıklı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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