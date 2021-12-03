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Selvi: Yeni bakan Nebati ateşten gömlek giydi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'işinin kolay olmadığını' dile getirdi ve 'Zor bir dönemde ateşten gömlek giydi' ifadelerini kullandı.

3 Saat Önce
2021-12-03 10:31:05
Selvi: Yeni bakan Nebati ateşten gömlek giydi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Nureddin Nebati'nin ekonomideki önceliklerini dile getirdi:

"Artık ekonominin dümeninde Nureddin Nebati var. Yeni bakan için düşük faiz ve yüksek büyümeyi esas alan üretim ekonomisine dayalı yeni politikalarının sahiplerinden biri diyebiliriz. Zaten devir teslim töreninde de, 'En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamdır' diyerek bunun işaretini verdi."

Uygulamaya sokulan yeni ekonomi modeli ile 'zihniyet devrimine' de ihtiyaç duyulduğunu belirten Selvi şöyle devam etti:

"Milletvekilliği döneminden bu yana tanıdığım Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu topraklar için derdi ve davası olan birisidir. Zor bir dönemde ateşten gömlek giydi. İşinin kolay olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü yeni ekonomi modeliyle aynı zamanda bir zihniyet devrimine imza atmaları gerekiyor. Bunun için öncelikle piyasalara güven veren bir yönetim ortaya koyması gerekiyor. Çünkü ekonominin yarısı güven demektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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