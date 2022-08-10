Emekli maaşımda neden bloke var? Aylıkta bloke ne demek? Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır?

Emekli maaşımda neden bloke var? Emekli maaşlarını taşımak isteyenlerin birçoğu, bankalardan 'bloke' uyarısı alıyor. Birçok banka bu durumu, emekli müşterilerini kaçırmamak adına yapıyor. Peki aylıkta bloke ne demek? Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır? İşte merak edilen sorunların yanıtları...

Emekli maaşımda neden bloke var? Emekli maaşlarını taşımak isteyenlerin birçoğu, bankalardan 'bloke' uyarısı alıyor. Birçok banka bu durumu, emekli müşterilerini kaçırmamak adına yapıyor. Peki aylıkta bloke ne demek? Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır? İşte merak edilen sorunların yanıtları...

Emekli maaşımda neden bloke var?

Emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyenlerin son dönemde sıklıkla karşılaştığı 'bloke' sorununun birçok sebebi olabilir. Örneğin; bankadan bankaya maaş aktarmamalısınız. Emekli maaşınız üzerindki borç nedeniyle bloke konmuş olabilir.

Fakat banka emekli maaşınızın farklı bir bankaya taşınması için bloke veriyorsa, bu sorunu şikayet ederek kaldırabilirsiniz.

Banka emekli maaşına bloke koyabilir mi?

Bankalar emekli maaşlarının taşınması için bloke koyamaz. Bu karar Yargıtay tarafından verildiği için, bankaya şikayet ederek blokeyi kaldırabilirsiniz.

Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır?

Bloke işleminin kaldırılması için yapılacak tek şey oluşan borcun ödenmesi veya taksitlendirilmesidir. Bu işleminin yapılmasının ardından da bloke işlemi otomatik olarak kaldırılacaktır. Bunun yanında hesabınıza konulan blokeler borcunuzu tutarında olup borç tutarınızı aşacak biçimde gelmeyecektir.

Bankadan bankaya emekli maaşı nasıl taşınır?

Anlaşmalı olduğunuz banka ile sözleşmeniz bittiyse,; dilediğiniz bir bankaya giderek emekli maaşınızı taşımak istediğinizi belirtip, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Fakat emekli maaşı sözleşmeniz sonlanmadıysa; banka ile anlaşmanızı sonlandırmalı, verilen promosyonun kullanılmayan kısmını iade etmelisiniz. Bu işlemler sonrasında yeni banka ile anlaşma gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşıma ne kadar promosyon verilir?

Emekli promosyon ödemeleri bankalara göre değişmektedir. Aşağıdaki haberlere göz atarak hangi bankanın ne kadar promosyon ödediğini ve ayrıcalıklar verdiğini öğrenebilirsiniz.