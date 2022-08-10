DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9656 ₺

EURO

18,4143 ₺

ALTIN

1.033,54 ₺

BİST

2.801,31 ₺

TIMETURK / GENEL / Emekli maaşımda neden bloke var? Aylıkta bloke ne demek? Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır?

Emekli maaşımda neden bloke var? Aylıkta bloke ne demek? Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır?

Emekli maaşımda neden bloke var? Emekli maaşlarını taşımak isteyenlerin birçoğu, bankalardan 'bloke' uyarısı alıyor. Birçok banka bu durumu, emekli müşterilerini kaçırmamak adına yapıyor. Peki aylıkta bloke ne demek? Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır? İşte merak edilen sorunların yanıtları...

3 Saat Önce
2022-08-10 11:50:21
Emekli maaşımda neden bloke var? Aylıkta bloke ne demek? Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır?

Emekli maaşımda neden bloke var? Emekli maaşlarını taşımak isteyenlerin birçoğu, bankalardan 'bloke' uyarısı alıyor. Birçok banka bu durumu, emekli müşterilerini kaçırmamak adına yapıyor. Peki aylıkta bloke ne demek? Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır? İşte merak edilen sorunların yanıtları...

Emekli maaşımda neden bloke var?

Emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyenlerin son dönemde sıklıkla karşılaştığı 'bloke' sorununun birçok sebebi olabilir. Örneğin; bankadan bankaya maaş aktarmamalısınız. Emekli maaşınız üzerindki borç nedeniyle bloke konmuş olabilir.

Fakat banka emekli maaşınızın farklı bir bankaya taşınması için bloke veriyorsa, bu sorunu şikayet ederek kaldırabilirsiniz.

Banka emekli maaşına bloke koyabilir mi?

Bankalar emekli maaşlarının taşınması için bloke koyamaz. Bu karar Yargıtay tarafından verildiği için, bankaya şikayet ederek blokeyi kaldırabilirsiniz.

Maaş üzerindeki bloke nasıl kaldırılır?

Bloke işleminin kaldırılması için yapılacak tek şey oluşan borcun ödenmesi veya taksitlendirilmesidir. Bu işleminin yapılmasının ardından da bloke işlemi otomatik olarak kaldırılacaktır. Bunun yanında hesabınıza konulan blokeler borcunuzu tutarında olup borç tutarınızı aşacak biçimde gelmeyecektir.

Bankadan bankaya emekli maaşı nasıl taşınır?

Anlaşmalı olduğunuz banka ile sözleşmeniz bittiyse,; dilediğiniz bir bankaya giderek emekli maaşınızı taşımak istediğinizi belirtip, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Fakat emekli maaşı sözleşmeniz sonlanmadıysa; banka ile anlaşmanızı sonlandırmalı, verilen promosyonun kullanılmayan kısmını iade etmelisiniz. Bu işlemler sonrasında yeni banka ile anlaşma gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşıma ne kadar promosyon verilir?

Emekli promosyon ödemeleri bankalara göre değişmektedir. Aşağıdaki haberlere göz atarak hangi bankanın ne kadar promosyon ödediğini ve ayrıcalıklar verdiğini öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Garanti Bankasına emekli maaşı nasıl taşınır?
İLİŞKİLİ HABERGaranti Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Garanti Bankasına emekli maaşı nasıl taşınır?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022? Ziraat Bankası emekli promosyon parasını ne kadar veriyor?
İLİŞKİLİ HABERZiraat Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022? Ziraat Bankası emekli promosyon parasını ne kadar veriyor?
VakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar?
İLİŞKİLİ HABERVakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar?
ING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? ING emekli promosyon 2022 ne kadar?
İLİŞKİLİ HABERING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? ING emekli promosyon 2022 ne kadar?
Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar?
İLİŞKİLİ HABERHalkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar?
Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar?
İLİŞKİLİ HABERYapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar?
Akbank promosyon ödemesi ne kadar emekli? 2022 Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor?
İLİŞKİLİ HABERAkbank promosyon ödemesi ne kadar emekli? 2022 Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor?
DenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar?
İLİŞKİLİ HABERDenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar?
Fibansbank emekli promosyonu ne kadar? QNB Finansbank emekli promosyonu ne zaman yatar, emekli maaşı nasıl taşınır?
İLİŞKİLİ HABERFibansbank emekli promosyonu ne kadar? QNB Finansbank emekli promosyonu ne zaman yatar, emekli maaşı nasıl taşınır?
TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor? 2022 TEB emekli promosyon ödemesi kaç TL?
İLİŞKİLİ HABERTEB emekli promosyonu ne kadar veriyor? 2022 TEB emekli promosyon ödemesi kaç TL?
Şekerbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Şekerbank emekli promosyon ödemeleri
İLİŞKİLİ HABERŞekerbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Şekerbank emekli promosyon ödemeleri
İş bankası emekli promosyon ne kadar? İş Bankası internetten emekli promosyon alma-taşıma | İş Bankası 5 bin TL emekli promosyonu mu veriyor?
İLİŞKİLİ HABERİş bankası emekli promosyon ne kadar? İş Bankası internetten emekli promosyon alma-taşıma | İş Bankası 5 bin TL emekli promosyonu mu veriyor?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş