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TIMETURK / EKONOMİ / VakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar?

VakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar?

VakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Emekli promosyonu ödemesi için VakıfBank'ın ne kadar verdiği merak ediliyor. Emekli maaşını taşıyan müşteriler de promosyonların ne zaman verileceğini araştırıyor. Peki Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar? VakıfBank emekli promosyonları bu yıl ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

1 Saat Önce
2022-08-08 18:02:10
VakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar?

Emekli promosyonu ödemesi için VakıfBank'ın ne kadar verdiği merak ediliyor. Emekli maaşını taşıyan müşteriler de promosyonların ne zaman verileceğini araştırıyor. Peki Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar? VakıfBank emekli promosyonları bu yıl ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

VakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar?

VakıfBank'a emekli maaşını taşıyan;

  • 1.500-TL'ye (1.500 TL hariç) kadar maaş alanlara 3 yıl için toplam 500 TL
  • 1.500 - 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında maaş alanlara 3 yıl için toplam 625 TL,
  • 2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL promosyon veriliyor.

Bu promosyonlar 3 yıllık nakit promosyon ödemesi olarak veriliyor.

Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar?

Emekli maaşınızı VakıfBank'a taşırken, veznede görevli olan görevliye sorarak promosyonunuzun ne zaman yatacağını öğrenebilirsiniz.

Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını, aşağıdaki haberlerden öğrenebilirsiniz.

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