VakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar?

VakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Emekli promosyonu ödemesi için VakıfBank'ın ne kadar verdiği merak ediliyor. Emekli maaşını taşıyan müşteriler de promosyonların ne zaman verileceğini araştırıyor. Peki Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar? VakıfBank emekli promosyonları bu yıl ne kadar? İşte merak edilen detaylar...