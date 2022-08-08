DenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar?

DenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonları için DenizBank'ın ayrıcalıkları merak konusu oldu. Peki ama bu yıl DenizBank'ın emekliler için yapmış olduğu ayrıcalıklar ne ve ne kadar maaşa ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar? İşte detaylar!