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TIMETURK / EKONOMİ / DenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar?

DenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar?

DenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonları için DenizBank'ın ayrıcalıkları merak konusu oldu. Peki ama bu yıl DenizBank'ın emekliler için yapmış olduğu ayrıcalıklar ne ve ne kadar maaşa ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar? İşte detaylar!

24 Dakika Önce
2022-08-08 15:12:55
DenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar?

Emekli promosyonları için DenizBank'ın ayrıcalıkları merak konusu oldu. Peki ama bu yıl DenizBank'ın emekliler için yapmış olduğu ayrıcalıklar ne ve ne kadar maaşa ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar? İşte detaylar!

DenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor?

DenizBank müşterilerine birçok imkan sağlıyor. Emekli promosyonları için;

  • Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
  • Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
  • 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL
  • 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli promosyonu DenizBank'a nasıl taşınır?

DenizBank şubelerine giderek emekli maaşlarınızın taşınması için talimat verebilirsiniz.

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