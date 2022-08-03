İş bankası emekli promosyon ne kadar? İş Bankası internetten emekli promosyon alma-taşıma | İş Bankası 5 bin TL emekli promosyonu mu veriyor?
İş bankası emekli promosyon ne kadar? Bu ay içerisinde emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler için yeni promosyon düzenlemeleri yapıldı. Her bankada promosyon ödeme miktarı farlılık gösteriyor. Bazı bankalar bin TL verirken İş Bankası 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Peki İş Bankası emekli promosyonu nasıl alınır? İş Bankası 5 bin TL emekli promosyonu mu veriyor? İşte yanıt...
2022-08-03 16:11:30
Bu ay içerisinde emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler için yeni promosyon düzenlemeleri yapıldı. Her bankada promosyon ödeme miktarı farlılık gösteriyor. Bazı bankalar bin TL verirken İş Bankası 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Peki İş Bankası emekli promosyonu nasıl alınır? İş Bankası 5 bin TL emekli promosyonu mu veriyor? İşte yanıt..
İş bankası emekli promosyon ne kadar?
0 - 1.499 TL arası maaş alan emekliler için 3.500 TL,
1.500 - 2.499 TL arası maaş alan emekliler için 4.250 TL,
2.500 TL ve üzeri arası maaş alan emekliler için 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
İş Bankası maaş taşıma nasıl yapılır?
İş Bankası'na emekli maaşını taşımak isteyen kişiler, bankanın internet sitesi üzerinden işlemleri kısa sürede halledebilir. Dilerseniz banka ile de görüşme sağlayarak işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.
İş Bankası emekli maaşı internet üzerinden taşıma işlemi sıralaması;
İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu!
Emekli maaşını İş Bankasından alanlar için ayrıcalıklar
Maximum Kart ve ek kartları için yıllık ücret ödemezsiniz. Bu kartlar haricindeki kredi kartlarımızın güncel ücret bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesinden emekli maaş hesabınızdan ücretsiz ve sınırsız olarak havale (İş Bankası hesapları arasındaki para transferi) gönderebilirsiniz.**
İşCep ve İnternet Şubesi'nden hafta içi mesai saatleri içerisinde emekli maaş hesabınızdan diğer banka hesaplarına yapacağınız para transferini (Türk Lirası) ücret ödemeden gerçekleştirebilirsiniz.***
Diğer banka ATM cihazlarından ayda 2 adet ücretsiz nakit çekim işlemi yapabilirsiniz.****
Emekli maaşını İş Bankası aracılığıyla alan müşterilere özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyalarından yararlanabilirsiniz. .
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