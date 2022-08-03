İş bankası emekli promosyon ne kadar? İş Bankası internetten emekli promosyon alma-taşıma | İş Bankası 5 bin TL emekli promosyonu mu veriyor?

İş bankası emekli promosyon ne kadar? Bu ay içerisinde emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler için yeni promosyon düzenlemeleri yapıldı. Her bankada promosyon ödeme miktarı farlılık gösteriyor. Bazı bankalar bin TL verirken İş Bankası 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Peki İş Bankası emekli promosyonu nasıl alınır? İş Bankası 5 bin TL emekli promosyonu mu veriyor? İşte yanıt...