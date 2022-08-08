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TIMETURK / EKONOMİ / Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022? Ziraat Bankası emekli promosyon parasını ne kadar veriyor?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022? Ziraat Bankası emekli promosyon parasını ne kadar veriyor?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022? Emekli promosyon ödemeleri bu ay içerisinde bankadan bankaya taşınabiliyor. Ziraat Bankası da emekliler için ayrıcalıklar sunuyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon parasını ne kadar veriyor? İşte ağustos ayı emekli promosyon ödemelerinde son durum!

3 Saat Önce
2022-08-08 16:03:56
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022? Ziraat Bankası emekli promosyon parasını ne kadar veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri bu ay içerisinde bankadan bankaya taşınabiliyor. Ziraat Bankası da emekliler için ayrıcalıklar sunuyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon parasını ne kadar veriyor? İşte ağustos ayı emekli promosyon ödemelerinde son durum!

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022?

Ziraat Bankası, her bankada olduğu gibi maaşlara göre promosyon ödemesi yapıyor.

- 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

- 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

- 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

Bu ödemeler 3 yıllık peşin promosyon olarak ödeniyor.

Ziraat Bankası'na emekli maaşı nasıl taşınır?

Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşımak isteyenler, bankaya müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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Emekli maaşı için 3 yıl yapılan sözleşmelerden cayma bedelini ödediğiniz takdirde emekli maaşınızı istediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz. Öncelikle bu işlemleri bankanız ile görüşmelisiniz.

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Her bankanın emekli promosyon ödemeleri farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra emekliler için ayrıcalıklar da bankalara göre değişkenlik gösteriyor.

Dilerseniz hangi bankanın ne kadar emekli maaşı verdiğini öğrenmek için aşağıdaki haberlere göz atabilirsiniz.

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