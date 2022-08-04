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TIMETURK / EKONOMİ / Şekerbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Şekerbank emekli promosyon ödemeleri

Şekerbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Şekerbank emekli promosyon ödemeleri

Şekerbank emekli promosyonu ne kadar? Emekli maaşını Şekerbank'a taşımak isteyenler, ayrıcalıklarını araştırıyor. Peki ama Şekerbank ne kadar emekli promosyonu veriyor ve ne gibi ayrıcalıkları var? İşte 2022 Şekerbank emekli promosyon ödemeleri...

29 Dakika Önce
2022-08-04 19:50:29
Şekerbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Şekerbank emekli promosyon ödemeleri

Emekli maaşını Şekerbank'a taşımak isteyenler, ayrıcalıklarını araştırıyor. Peki ama Şekerbank ne kadar emekli promosyonu veriyor ve ne gibi ayrıcalıkları var? İşte 2022 Şekerbank emekli promosyon ödemeleri...

Şekerbank emekli promosyonu ne kadar?

Maaş ödemesini Şekerbank'a taşıyan emekliler 2,000-TL'ye varan promosyon alabilecekler.

0-1.499 TL aralığında maaş alan emeklilere 1.500 TL,

1.500 TL-2.499 TL aralığında maaş alan emeklilere 1.750 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 2.000 TL nakit promosyon veriliyor.

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Şekerbank emekli maaşını taşıyana ayrıcalıklar

Şekerbank İnternet Şubesi ve Şeker Mobil Şube aracılığıyla gerçekleştireceğiniz Havale ve EFT'lerinizden ücret alınmamaktadır. Bunun yanı sıra bankalarda yapılan tüm işlemler için sıra önceliği de verilecektir.

Aynı zamanda sağlık sorunu olan emeklilerin belirli il ve ilçeler dahilinde maaşları da adreslerine teslim ediliyor.

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