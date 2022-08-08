Akbank promosyon ödemesi ne kadar emekli? 2022 Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor?

Akbank promosyon ödemesi ne kadar emekli? Emekli promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Ağustos ayı içerisinde yapılan taşıma işlemleri için Akbank ayrıcalıklar da sunuyor. Peki 2022 Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor? İşte Akbank promosyonu detayları..