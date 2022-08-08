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TIMETURK / EKONOMİ / Akbank promosyon ödemesi ne kadar emekli? 2022 Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor?

Akbank promosyon ödemesi ne kadar emekli? 2022 Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor?

Akbank promosyon ödemesi ne kadar emekli? Emekli promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Ağustos ayı içerisinde yapılan taşıma işlemleri için Akbank ayrıcalıklar da sunuyor. Peki 2022 Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor? İşte Akbank promosyonu detayları..

2 Saat Önce
2022-08-08 20:58:45
Akbank promosyon ödemesi ne kadar emekli? 2022 Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor?

Emekli promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Ağustos ayı içerisinde yapılan taşıma işlemleri için Akbank ayrıcalıklar da sunuyor. Peki 2022 Akbank emekli promosyonu kaç para veriyor? İşte Akbank promosyonu detayları..

Akbank promosyon ödemesi ne kadar emekli?

akbank emekli maaşını taşıyan;

0-1499 TL arası maaş alan kişilere 4.650 TL

1.500 TL – 2.499TL arası maaş alan kişilere 5.800 TL

2.500 TL ve üzeri arası maaş alan kişilere 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Akbank emekli maaşı erken çekilebilir mi?

Akbank emekli maaşını taşıyanlar için; maaş yatmadan 2 gün önce %0 faizle para çekme fırsatı veriliyor.

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