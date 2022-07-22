Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar?

Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyon ödemelerinde bankalar yeni fiyatlarını açıkladı. Peki Halkbank promosyon ödemelerinde ve emekli tanıdığını getiren ödemelerinde ne kadar oluyor? 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte detaylar...

Emekli promosyon ödemelerinde bankalar yeni fiyatlarını açıkladı. Peki Halkbank promosyon ödemelerinde ve emekli tanıdığını getiren ödemelerinde ne kadar oluyor? 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte detaylar...

Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor?

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Kimler Halkbank emekli promosyonundan yararlanabilir?

Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını Halkbank'a transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir.

Emekli maaşını Halkbank'a transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Halkbank'a yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir. .