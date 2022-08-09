Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Garanti Bankasına emekli maaşı nasıl taşınır?

Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Emekli maaşı ödemelerine Garanti BBVA yeni bir soluk getirdi. Müşterileri için ödemeleri 7.250 TL'ye kadar çıkardı. Peki ama Garanti Bankasına emekli maaşı nasıl taşınır? Garanti Bankası emekli maaşı ödemeleri ve detayları...