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TIMETURK / EKONOMİ / Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Garanti Bankasına emekli maaşı nasıl taşınır?

Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Garanti Bankasına emekli maaşı nasıl taşınır?

Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Emekli maaşı ödemelerine Garanti BBVA yeni bir soluk getirdi. Müşterileri için ödemeleri 7.250 TL'ye kadar çıkardı. Peki ama Garanti Bankasına emekli maaşı nasıl taşınır? Garanti Bankası emekli maaşı ödemeleri ve detayları...

3 Saat Önce
2022-08-09 11:17:10
Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Garanti Bankasına emekli maaşı nasıl taşınır?

Emekli maaşı ödemelerine Garanti BBVA yeni bir soluk getirdi. Müşterileri için ödemeleri 7.250 TL'ye kadar çıkardı. Peki ama Garanti Bankasına emekli maaşı nasıl taşınır? Garanti Bankası emekli maaşı ödemeleri ve detayları...

Garanti Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar?

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL,

2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli tanıdığını Garanti Bankası'na getirene ek ödeme!

Bir tanıdığınızı Garanti BBVA'ya tavsiye ederek emekli maaşını taşımasında öncü olduğunuz takdirde 250 TL ek promosyon veriliyor.

Garanti Bankasına emekli maaşı ne zamana kadar taşınabilir?

1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında banka ile anlaşma imzalayan müşteriler için geçerlidir.

Emekli maaşı Garanti Bankası'na nasıl taşınır?

Size en yakın Garanti BBVA Bankasına giderek talebinizi dile getirdiğiniz takdirde, şubelerde işlemleriniz gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki haberlerden diğer bankaların promosyon ödemeleri ve avantajlarını öğrenebilirsiniz.

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