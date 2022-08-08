TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor? 2022 TEB emekli promosyon ödemesi kaç TL?

TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor? Ekonomik sebeplerden dolayı promosyon almak adına banka değişiklikleri yapılıyor. Bankalar emekli maaşları için de ayrı bir strateji geliştirdi. Peki 2022 TEB emekli promosyon ödemesi kaç TL? İşte emekli promosyonlarında son durum...