TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor? 2022 TEB emekli promosyon ödemesi kaç TL?
TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor? Ekonomik sebeplerden dolayı promosyon almak adına banka değişiklikleri yapılıyor. Bankalar emekli maaşları için de ayrı bir strateji geliştirdi. Peki 2022 TEB emekli promosyon ödemesi kaç TL? İşte emekli promosyonlarında son durum...
2022-08-08 14:07:15
Ekonomik sebeplerden dolayı promosyon almak adına banka değişiklikleri yapılıyor. Bankalar emekli maaşları için de ayrı bir strateji geliştirdi. Peki 2022 TEB emekli promosyon ödemesi kaç TL? İşte emekli promosyonlarında son durum...
TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor?
TEB'e emekli maaşını taşıyanlara 5 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
0-1.499 TL arası maaş alan emeklilere 3.800 TL
1.500-2.499 TL arası maaş alan emeklilere 4.575 TL
2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 5.500 TL promosyon veriliyor.
TEB emekli maaşı taşıma nasıl yapılır?
TEB bankasına gidebilir ya da müşterisi olduğunuz TEB bankasının uygulamasından yararlanabilirsiniz.
Başka bankayla anlaşması dolmayan kişi TEB bankasına emekli maaşını taşıyabilir mi?
Emekli promosyonlarıyla ilgili en sık sorulardan biri de "başka bankayla anlaşması olan kişi, farklı bir bankaya geçebilir mi?" oluyor. Anlaşmalı olduğunuz bankaya gidip, talebinizi aktardıktan sonra, cayma bedelini ödeyerek, farklı bankaya emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz.
Diğer bankaların emekli promosyon ödemelerine göz attınız mı?
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