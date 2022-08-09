Fibansbank emekli promosyonu ne kadar? QNB Finansbank emekli promosyonu ne zaman yatar, emekli maaşı nasıl taşınır?

Fibansbank emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri için Finansbank, yeni ödeme planlarını açıkladı. Birçok kişi sözleşme tekrarı için Finansbank şubesine giderek işlemlerini bitirdi. Peki Finansbank'a ilk kez başvuru yapacak olan müşteriler? QNB Finansbank emekli promosyonu ne zaman yatar, emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi detayları!