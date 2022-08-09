Fibansbank emekli promosyonu ne kadar? QNB Finansbank emekli promosyonu ne zaman yatar, emekli maaşı nasıl taşınır?
Fibansbank emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri için Finansbank, yeni ödeme planlarını açıkladı. Birçok kişi sözleşme tekrarı için Finansbank şubesine giderek işlemlerini bitirdi. Peki Finansbank'a ilk kez başvuru yapacak olan müşteriler? QNB Finansbank emekli promosyonu ne zaman yatar, emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi detayları!
2022-08-09 10:36:00
Emekli promosyon ödemeleri için Finansbank, yeni ödeme planlarını açıkladı. Birçok kişi sözleşme tekrarı için Finansbank şubesine giderek işlemlerini bitirdi. Peki Finansbank'a ilk kez başvuru yapacak olan müşteriler? QNB Finansbank emekli promosyonu ne zaman yatar, emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi detayları!
Fibansbank emekli promosyonu ne kadar?
Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan;
Aylık 1.499 TL altında maaş alan kişiler 4.650 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alan kişiler 5.800 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alan kişilere 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Finansbank emekli promosyonu ne zaman yatar?
Emekli promosyon ödemeleri ve emekli maaşı ödemeleri için Finansbank uygulamasından ya da müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.
Finansbank'a emekli maaşı nasıl taşınır?
Finansbank emekli maaşı taşıma işlemleri oldukça basit. Size en yakın QNB Finansbank şubesine gidebilir ya da internet bankacılığı üzerinden işlemlerinizi halledebilirsiniz.
Finansbank müşterisiyseniz;
Şubeye gitmeden internet üzerinden onay vererek emekli promosyon ödemeleri için talimat verebilirsiniz.
Emekli maaş taşıma işlemi ve promosyon başvurusu için; QNB Finansbank çağrı merkezi 0850 222 11 00 'ı arayarak, cep telefonunuzdan da dijital onay vererek işleminizi tamamlamalısınız.
QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.
Finansbank müşterisi değilseniz;
T.C. kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizle en yakın QNB Finansbank Şubesine başvurarak emekli maaşınızı taşıma işlemine onay verebilirsiniz.
QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.
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