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TIMETURK / EKONOMİ / ING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? ING emekli promosyon 2022 ne kadar?

ING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? ING emekli promosyon 2022 ne kadar?

ING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? Emekli promosyonları banka banka araştırılıyor. En çok araştırılan bankalar arasında da ING Bank geliyor. ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere 6 bin TL'ye kadar promosyon ve yakınını getirene ek promosyon veriyor. Peki ama ING emekli promosyon 2022 ne kadar?

9 Dakika Önce
2022-07-24 23:10:40
ING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? ING emekli promosyon 2022 ne kadar?

Emekli promosyonları banka banka araştırılıyor. En çok araştırılan bankalar arasında da ING Bank geliyor. ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere 6 bin TL'ye kadar promosyon ve yakınını getirene ek promosyon veriyor. Peki ama ING emekli promosyon 2022 ne kadar?

ING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor?

Emekli maaşını ING'ye taşıyan kişiye maaş tutarına göre ek koşulsuz 5.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir.

  • 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
    • 1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 3.500 TL,
    • 1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 4.250TL,
    • 2.500 TL ve üzeri ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

ING Bank promosyonları ne zamana kadar geçerli?

ING Bank promosyon kampanyaı 07 Temmuz 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

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