ING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? ING emekli promosyon 2022 ne kadar?

ING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? Emekli promosyonları banka banka araştırılıyor. En çok araştırılan bankalar arasında da ING Bank geliyor. ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere 6 bin TL'ye kadar promosyon ve yakınını getirene ek promosyon veriyor. Peki ama ING emekli promosyon 2022 ne kadar?