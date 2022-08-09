Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar?

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? Emekli promosyonları için bankalar Ağustos ayı ödeme planlarını açıkladı. Birçok banka 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar? Yapı Kredi emekli maaşı nasıl taşınır? İşte detaylar...