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Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar?

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? Emekli promosyonları için bankalar Ağustos ayı ödeme planlarını açıkladı. Birçok banka 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar? Yapı Kredi emekli maaşı nasıl taşınır? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-08-09 14:28:28
Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonları için bankalar Ağustos ayı ödeme planlarını açıkladı. Birçok banka 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar? Yapı Kredi emekli maaşı nasıl taşınır? İşte detaylar...

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Yapı Kredi, emekli maaş oranına göre ödeme planlarını açıkladı.

Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL,

1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL,

2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi bankasından maaşı ne zaman alırım?

Maaşınız Yapı Kredi'ye transfer olduktan sonra sıradaki ayın maaş dosyası Sosyal Güvenlik Kurumundan Bankamıza gelir, maaş dosyanız geldiğinde otomatik SGK hesap açılışınız gerçekleşerek maaş ödeme gününüzde maaşınız hesabınıza geçer.

Yapı Kredi bankasına maaş nasıl taşınır?

Size en yakın Yapı Kredi şubesine başvurarak maaşınızı taşımak istediğinizi belirtiniz. Şubelerde gerekli bilgiler ve belgeler imzalatıldıktan sonra Yapı Kredi'ye maaşınızı taşıma işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

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