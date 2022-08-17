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TIMETURK / GENEL / Emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılır? Emekli promosyon banka değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapılabilir mi?

Emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılır? Emekli promosyon banka değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapılabilir mi?

Emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılır? Ağustos ayı içerisinde emekli promosyonu almak isteyen kişiler, bankalarla sözleşme imzalamak zorunda. Peki ama emekli maaşı bir bankadan diğerine nasıl taşınır? Sözleşmesi biten ya da sözleşmesi devam eden, emekli maaşını nasıl taşır? Emekli promosyon banka değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapılabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2 Saat Önce
2022-08-17 13:33:54
Emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılır? Emekli promosyon banka değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapılabilir mi?

Ağustos ayı içerisinde emekli promosyonu almak isteyen kişiler, bankalarla sözleşme imzalamak zorunda. Peki ama emekli maaşı bir bankadan diğerine nasıl taşınır? Sözleşmesi biten ya da sözleşmesi devam eden, emekli maaşını nasıl taşır? Emekli promosyon banka değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapılabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılır?

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen kişi, taahhütü bittiği takdirde, dilediği bankayla yeni bir sözleşme imzalayarak maaşını o bankadan temin edebilir.

Banka ile taahhütü bitmeyen kişilerin; bankaya müracat ederek sözleşmeyi feshetmesi gerekir. Aksi halde farklı bir bankaya maaş taşıma işlemi gerçekleştirilemez. Sözleşme feshinde, verilen promosyonun kullanılmayan kısmı da ödenmelidir.

E-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapılabilir mi?

Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Promosyon ödemeleri ne zaman verilecek?

Sözleşmeyi imzaladığınız bankadan emekli maaşı promosyonunu, 1-31 Ağustos tarihleri arasında alacaksınız. Bankaların prosedürlerine göre, promosyon ödeme günleri de değişiklik gösteriyor.

Bazı bankalarda sözleşme imzalandıktan 3 gün sonra promosyon ödemeleri hesaba yatırılırken, bazı bankalar maaş günlerinde promosyon ödemelerini de beraberinde hesaba yatırıyor.

Maaş taşıma kaç gün sürer?

Maaş taşıma işlemi, prosedürler tamamlandıktan sonra, gün içerisinde bitirilmiş olur. Fakat bu durum, diğer bankalarla anlaşması olmayan müşteriler için geçerlidir. Banka ile taahhütü bitmeyen kişilerin; bankaya müracat ederek sözleşmeyi feshetmesi gerekir.

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