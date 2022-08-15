Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar? Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?

Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar? Promosyon ödemeleri için ağustos ayı içerisinde bankaların belirlenmesi gerekiyor. Anlaşmalar ve bankalar netleştikten sonra akıllara gelen ilk soru 'Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?' oluyor. İşte merak edilen emekli promosyon detayları!