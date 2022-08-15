DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9633 ₺

EURO

18,2929 ₺

ALTIN

1.027,64 ₺

BİST

2.857,18 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar? Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?

Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar? Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?

Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar? Promosyon ödemeleri için ağustos ayı içerisinde bankaların belirlenmesi gerekiyor. Anlaşmalar ve bankalar netleştikten sonra akıllara gelen ilk soru 'Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?' oluyor. İşte merak edilen emekli promosyon detayları!

2 Saat Önce
2022-08-15 17:53:33
Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar? Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?

Promosyon ödemeleri için ağustos ayı içerisinde bankaların belirlenmesi gerekiyor. Anlaşmalar ve bankalar netleştikten sonra akıllara gelen ilk soru 'Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?' oluyor. İşte merak edilen emekli promosyon detayları!

Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar?

Promosyon ödemesi, müşterinin “Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi”ni imzalaması sonrasında, en geç ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştiriliyor.

Maaşı bir sonraki sene taşıyabilir miyim?

Söz konusu maaş için imzalanan taahhüt süresi boyunca banka değişikliği gerçekleştirilemeyecektir.

Garanti bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Garanti Bankası;

- 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL,

- 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL,

- 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.

Şekerbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Şekerbank emekli promosyon ödemeleri
İLİŞKİLİ HABERŞekerbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Şekerbank emekli promosyon ödemeleri
DenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar?
İLİŞKİLİ HABERDenizBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 DenizBank emekli maaşlarına promosyon ödemesi ne kadar?
ING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? ING emekli promosyon 2022 ne kadar?
İLİŞKİLİ HABERING bankası emekli promosyon ne kadar veriyor? ING emekli promosyon 2022 ne kadar?
VakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar?
İLİŞKİLİ HABERVakıfBank emekli promosyon ücreti ne kadar? Vakıfbank emekli promosyonu ne zaman hesaba yatar?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? 2022 emekli promosyonu Ziraat Bankasında kaç para?
İLİŞKİLİ HABERZiraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? 2022 emekli promosyonu Ziraat Bankasında kaç para?
İş Bankası ne kadar promosyon veriyor 2022? İş bankası emekli promosyon ödemeleri | Emekli maaşını İş Bankasına taşıma
İLİŞKİLİ HABERİş Bankası ne kadar promosyon veriyor 2022? İş bankası emekli promosyon ödemeleri | Emekli maaşını İş Bankasına taşıma
Halkbank emekli promosyon 2022 ne kadar? Halkbank emekli promosyon sorgulama | Halkbank promosyonu ne zaman bitiyor?
İLİŞKİLİ HABERHalkbank emekli promosyon 2022 ne kadar? Halkbank emekli promosyon sorgulama | Halkbank promosyonu ne zaman bitiyor?
Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Ziraat emekli promosyon ne zaman bitiyor?
İLİŞKİLİ HABERZiraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Ziraat emekli promosyon ne zaman bitiyor?
TEB emekli maaşı promosyonu | TEB emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?
İLİŞKİLİ HABERTEB emekli maaşı promosyonu | TEB emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?
İş Bankası emekli promosyon güncelleme | 2022 İş Bankası emekli promosyonu kaç para?
İLİŞKİLİ HABERİş Bankası emekli promosyon güncelleme | 2022 İş Bankası emekli promosyonu kaç para?
Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar?
İLİŞKİLİ HABERYapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? Yapı Kredi Bankası maaş promosyonu ne kadar?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş