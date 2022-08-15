Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar? Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?
Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar? Promosyon ödemeleri için ağustos ayı içerisinde bankaların belirlenmesi gerekiyor. Anlaşmalar ve bankalar netleştikten sonra akıllara gelen ilk soru 'Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?' oluyor. İşte merak edilen emekli promosyon detayları!
2022-08-15 17:53:33
Promosyon ödemeleri için ağustos ayı içerisinde bankaların belirlenmesi gerekiyor. Anlaşmalar ve bankalar netleştikten sonra akıllara gelen ilk soru 'Emekli promosyonları hesaba ne zaman yatar?' oluyor. İşte merak edilen emekli promosyon detayları!
Garanti emekli promosyonu ne zaman yatar?
Promosyon ödemesi, müşterinin “Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi”ni imzalaması sonrasında, en geç ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştiriliyor.
Maaşı bir sonraki sene taşıyabilir miyim?
Söz konusu maaş için imzalanan taahhüt süresi boyunca banka değişikliği gerçekleştirilemeyecektir.
Garanti bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Garanti Bankası;
- 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL,
- 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL,
- 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapmaktadır..
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