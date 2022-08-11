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TEB emekli maaşı promosyonu | TEB emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

TEB emekli maaşı promosyonu | Emekli maaşları için her banka promosyon ödemelerini farklı veriyor. Bunun yanı sıra TEB emekli maaşını taşıyan müşterilerine ayrıcalıklar da sunuyor. Peki TEB emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? 3.800 TL, 4.575 TL ve 5.500 TL emekli promosyon ödemesi detayları!

2 Saat Önce
2022-08-11 10:47:51
TEB emekli maaşı promosyonu | TEB emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Emekli maaşları için her banka promosyon ödemelerini farklı veriyor. Bunun yanı sıra TEB emekli maaşını taşıyan müşterilerine ayrıcalıklar da sunuyor. Peki TEB emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? 3.800 TL, 4.575 TL ve 5.500 TL emekli promosyon ödemesi detayları!

TEB emekli maaşı promosyonu

TEB emekli promosyon ödemeleri resmi sitelerinde yayımlandı.

0-1.499 TL maaş alanlara nakit 500 TL promosyon ve ek 3.300 TL promosyon olmak üzere toplamda 3.800 TL promosyon ödemesi veriliyor.

1.500-2.499 TL maaş alanlara nakit 625 TL promosyon ve ek 3.950 TL promosyon olmak üzere toplamda 4.575 TL promosyon ödemesi veriliyor.

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara nakit 750 TL promosyon ve ek 4.750 TL promosyon olmak üzere toplamda 5.500 TL promosyon ödemesi veriliyor.

TEB emekli maaşı sözleşmesi kaç yıl?

Emekli maaşını TEB'e taşıyan memekli müşteriler 3 yıl bankada kalma sözüyle promosyon ödemesi alabiliyor.

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