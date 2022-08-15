Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? 2022 emekli promosyonu Ziraat Bankasında kaç para?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? Ağustos ayı sonuna kadar Ziraat Bankası'na giderek sözleşme imzalayan emeklilere promosyon ödemesi veriliyor. Her bankada geçerli olan promosyon ödemeleri, bankalara göre değişiklik gösteriyor. Peki 2022 emekli promosyonu Ziraat Bankasında kaç para? İşte detaylar...
2022-08-15 11:49:58
Ağustos ayı sonuna kadar Ziraat Bankası'na giderek sözleşme imzalayan emeklilere promosyon ödemesi veriliyor. Her bankada geçerli olan promosyon ödemeleri, bankalara göre değişiklik gösteriyor. Peki 2022 emekli promosyonu Ziraat Bankasında kaç para? İşte detaylar...
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankasına taşıyan;
- 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
- 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
- 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Ziraat Bankası emekli maaşı taşıma işlemi nereden yapılır?
Ziraat Bankası'na emekli maaşını taşımak isteyen kişiler işlemlerini;
- Şubelerden,
- İnternet Şubelerinden,
- Ziraat Mobil,
- ATM'lerden,
- SMS göndererek
- Müşteri İletişim Merkezlerinden
yapabilir.
SMS ile nasıl emekli maaşı taşınır?
Ziraat Bankasına SMS ile emekli maaşını taşımak için; 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen kişiler talimat vermiş oluyor. Daha sonra Müşteri İletişim Merkezleri tarafından aranıp onay alınıyor..
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