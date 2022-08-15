Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? 2022 emekli promosyonu Ziraat Bankasında kaç para?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? Ağustos ayı sonuna kadar Ziraat Bankası'na giderek sözleşme imzalayan emeklilere promosyon ödemesi veriliyor. Her bankada geçerli olan promosyon ödemeleri, bankalara göre değişiklik gösteriyor. Peki 2022 emekli promosyonu Ziraat Bankasında kaç para? İşte detaylar...