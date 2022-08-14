İş Bankası ne kadar promosyon veriyor 2022? İş bankası emekli promosyon ödemeleri | Emekli maaşını İş Bankasına taşıma

İş Bankası ne kadar promosyon veriyor? 2022 hangi banka promosyonunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Bankalar emekli maaşları için ayrıcalıklar ve yeni promosyon ödeme miktarları belirledi. Peki İş bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte Emekli maaşını İş Bankasına taşıma ve İş Bankası promosyon ödemeleri son durum!

2022 hangi banka promosyonunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Bankalar emekli maaşları için ayrıcalıklar ve yeni promosyon ödeme miktarları belirledi. Peki İş bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte Emekli maaşını İş Bankasına taşıma ve İş Bankası promosyon ödemeleri son durum!

İş Bankası ne kadar promosyon veriyor 2022?

İş Bankası emekli promosyonları, diğer bankalarda da olduğu gibi maaşa göre veriliyor.

0 - 1.499 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 3.500 TL,

1.500 - 2.499 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 4.250 TL,

2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alan kişilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli maaşını İş Bankasına taşıma

Bankaya gitmeden uygulama üzerinden emekli maaşınızı İş Bankasına taşıyabilirsiniz. İşCep uygulamasında sırasıyla;

İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

tıklamalarını gerçekleştirerek başvuru talimatı vermiş olacaksınız.

e-Devlet işlemiyle emekli maaşı taşıma

Ayrıca şubeye gelmeden, e-Devlet'ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet'e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.

Dilerseniz emekli maaşınızı size en yakın İş Bankası şubesine gidip talimat vererek de taşıyabilirsiniz.

Hangi banka emekli promosyonu ne kadar oldu?

Bankaların hepsi,emekli maaaşları için farklı promosyon ödemeleri ve ayrıcalıklar sunuyor. Taban olarak 1.500 TL'den başlayan emekli promosyon ödemeleri, bazı bankalarda 7.500 TL'yi buluyor.