Halkbank emekli promosyon 2022 ne kadar? Halkbank emekli promosyon sorgulama | Halkbank promosyonu ne zaman bitiyor?

Halkbank emekli promosyon 2022 ne kadar? Emekli maaşları için bankalar ayrıcalık sunuyor. Bunun yanı sıra bu yıl Ağustos ayı içinde imzalanan sözleşmeler için emekli promosyonu veriliyor. Peki Halkbank promosyonu ne zaman bitiyor? Halkbank emekli promosyon sorgulama ve detaylar...