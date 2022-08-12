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Halkbank emekli promosyon 2022 ne kadar? Halkbank emekli promosyon sorgulama | Halkbank promosyonu ne zaman bitiyor?

Halkbank emekli promosyon 2022 ne kadar? Emekli maaşları için bankalar ayrıcalık sunuyor. Bunun yanı sıra bu yıl Ağustos ayı içinde imzalanan sözleşmeler için emekli promosyonu veriliyor. Peki Halkbank promosyonu ne zaman bitiyor? Halkbank emekli promosyon sorgulama ve detaylar...

3 Saat Önce
2022-08-12 13:04:57
Halkbank emekli promosyon 2022 ne kadar? Halkbank emekli promosyon sorgulama | Halkbank promosyonu ne zaman bitiyor?

Emekli maaşları için bankalar ayrıcalık sunuyor. Bunun yanı sıra bu yıl Ağustos ayı içinde imzalanan sözleşmeler için emekli promosyonu veriliyor. Peki Halkbank promosyonu ne zaman bitiyor? Halkbank emekli promosyon sorgulama ve detaylar...

Halkbank emekli promosyon 2022 ne kadar?

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Halkbank promosyonu ne zaman bitiyor?

Halkbank'a emekli promosyonunu taşıyan kişiler 3 yıl sözleşme imzalıyor. Sözleşmenin başlama tarihinden sonra 36 ay boyunca kişi emekli maaşını Halkbank'tan alıyor.

Halkbank emekli maaşı başka bankaya taşınır mı?

Emekli maaşını taşımak isteyenler, bankaya müracat edip, taşıma işlemi için bankayla imzaladığı anlaşmayı fesh etmelidir. Kullanmadığı emekli promosyonunu da bankaya ödediği takdirde başka banka ile sözleşme imzalayabilir.

Halkbank emekli promosyon sorgulama

Halkbank emekli promosyon sorgulamalarını uygulama üzerinden ya da size en yakın Halkbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Aşağıda diğer bankaların promosyon ödemelerine ilişkin haberleri bulabilirsiniz.

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