İş Bankası emekli promosyon güncelleme | 2022 İş Bankası emekli promosyonu kaç para?

İş Bankası emekli promosyon güncelleme | Emekli maaşları için her banka farklı promosyon paketleri hazırlıyor. Peki ama güncellemesinden sonra İş Bankası emekli promosyonu kaç para? Emekli maaşı İş Bankası'na nasıl taşınır? İşte merak edilen İş Bankası promosyon detayları!