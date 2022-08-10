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TIMETURK / EKONOMİ / İş Bankası emekli promosyon güncelleme | 2022 İş Bankası emekli promosyonu kaç para?

İş Bankası emekli promosyon güncelleme | 2022 İş Bankası emekli promosyonu kaç para?

İş Bankası emekli promosyon güncelleme | Emekli maaşları için her banka farklı promosyon paketleri hazırlıyor. Peki ama güncellemesinden sonra İş Bankası emekli promosyonu kaç para? Emekli maaşı İş Bankası'na nasıl taşınır? İşte merak edilen İş Bankası promosyon detayları!

4 Saat Önce
2022-08-10 14:28:02
İş Bankası emekli promosyon güncelleme | 2022 İş Bankası emekli promosyonu kaç para?

Emekli maaşları için her banka farklı promosyon paketleri hazırlıyor. Peki ama güncellemesinden sonra İş Bankası emekli promosyonu kaç para? Emekli maaşı İş Bankası'na nasıl taşınır? İşte merak edilen İş Bankası promosyon detayları!

İş Bankası emekli promosyon ödemeleri

İş Bankası emekli promosyonu, maaşlara göre farklılık gösteriyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan;

  • 0 - 1.499 TL arası maaş alan kişiler 3.500 TL
  • 1.500 - 2.499 TL arası maaş alan kişiler 4.250 TL
  • 2.500 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL promosyon ödemesi alıyor.

İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilir?

Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir. Promosyon ödemeleri 4 Mart 2020 tarihinden itibaren başlamıştır.

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