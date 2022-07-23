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TIMETURK / EKONOMİ / VakıfBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Vakıf Bank emekli promosyonu

VakıfBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Vakıf Bank emekli promosyonu

VakıfBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonları için Vakıfbank farklı bir yol izliyor. Emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyanlara ayrıcalıklar sunuluyor. Peki VakıfBank üzerinden emekli maaşı alanların ayrıcalıkları neler? İşte 2022 Vakıf Bank emekli promosyonu ve detaylar...

4 Saat Önce
2022-07-23 11:17:02
VakıfBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Vakıf Bank emekli promosyonu

Emekli promosyonları için Vakıfbank farklı bir yol izliyor. Emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyanlara ayrıcalıklar sunuluyor. Peki VakıfBank üzerinden emekli maaşı alanların ayrıcalıkları neler? İşte 2022 Vakıf Bank emekli promosyonu ve detaylar...

VakıfBank ne kadar emekli promosyonu veriyor?

VakıfBank'a emekli maaşını taşıyanlara promosyon veriliyor.

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

VakıfBank üzerinden emekli maaşı alanların ayrıcalıkları neler?

  • VakıfBank ATM'lerinden günlük 5.000-TL'ye kadar ücretsiz para çekim imkanı bulunmaktadır.
  • Maaş hesapları kullanılarak İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından tanımlanacak düzenli EFT/havale talimatları dahil olmak üzere, yapılacak havale, EFT ve FAST (anlık ödeme) işlemlerinden masraf alınmamaktadır.
  • Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.
  • Ayrıcalıklarla dolu Bankamız kredi kartlarından kart aidatı alınmayacaktır. (Mevcut Bankamız kartlarının önceki yıla ait kart aidatları ile MilPlus Kredi Kartları ve bunlara ait Ek Kartlar hariçtir.)
  • Müşteri İletişim Merkezimizden, öncelikli bağlanma hizmetinden yararlanabilirsiniz.
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