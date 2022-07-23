VakıfBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Vakıf Bank emekli promosyonu

VakıfBank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonları için Vakıfbank farklı bir yol izliyor. Emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyanlara ayrıcalıklar sunuluyor. Peki VakıfBank üzerinden emekli maaşı alanların ayrıcalıkları neler? İşte 2022 Vakıf Bank emekli promosyonu ve detaylar...