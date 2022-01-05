Frambuazlı cheesecake Tarifi | Cheesecake malzemeleri neler? Cheesecake nasıl pişirilir püf noktaları

Cheesecake ülkemizde son 10 yılda patlayan fakat lezzeti Türk damak tadına yakın olduğu için sevilerek tüketilen bir tatlı oldu. Peki ama böylesine bir tatlının püf noktaları neler? Cheesecake tabanı, sosu ve peynirli iç kreması nasıl yapılır? Çatlamayan ve tam tutan cheesecake nasıl hazırlanır? Sos malzemeleri, taban malzemeleri ve krema malzemeleri nelerdir? İşte merak edilen nefis frambuazlı cheesecake tarifi...

Cheesecake ülkemizde son 10 yılda patlayan fakat lezzeti Türk damak tadına yakın olduğu için sevilerek tüketilen bir tatlı oldu. Peki ama böylesine bir tatlının püf noktaları neler? Cheesecake tabanı, sosu ve peynirli iç kreması nasıl yapılır? Çatlamayan ve tam tutan cheesecake nasıl hazırlanır? Sos malzemeleri, taban malzemeleri ve krema malzemeleri nelerdir? İşte merak edilen nefis frambuazlı cheesecake tarifi...

Frambuazlı cheesecake Tarifi

Bu tarifin malzemeleri ve yapım aşamasını birebir uyguladığınızda enfes bir cheesecake elde edeceksiniz.

Cheesecake malzemeleri neler?

Cheesecake malzemeleri dışarıdan göründüğü kadar zor ya da ulaşılamayacak türden değil. Tabi genel olarak bakıldığında biraz masraflı fakat fazlasıyla büyük bir kek çıkıyor ortaya. Dilerseniz yarı malzemelerle de bu keki yapabilirisniz.

Cheesecake Tabanı İçin Gereken Malzemeler

1 paket tahıllı bisküvi

50 gr eritilmiş tereyağı

2 adet ceviz

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Krema Malzemeleri

800 gr labne peyniri

1 su bardağı şeker

3 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişasta

1 kutu sıvı krema (200 ml)

1 paket vanilya

Sos Malzemeleri

250 gr frambuaz

Yarım çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı Nişasta

1 paket vanilya

Tabanı hazırlamak için bisküvileri belnderdan geçirin ve üzerine eritilmiş tereyağını ilave edin. Ardından pudra şekeri ve vanilyayı da ekledikten sonra homojen bir kıvam alana dek pişirin. 170 derecelik fırında 8 dakika pişirin, ardından soğutun.

Kreması için; derin bir kaseye labneleri boşaltıp yumuşatın. Üzerine krema ve şekeri ilave edip karıştırmaya devam edin. Yumuşak bir dokuya eriştiğinizde nişasta, un ve vanilyayı da katıp harca yedirin. Son olarak yumurtaları tek tek ilave edip çırpın.

180 dercelik fırında 45 dakika kadar pişirin. Fırın tepsisinin tabanına kaynar su koyun, aksi halde çatalama yapacaktır. Pişirme bittikten sonra hemen fırından çıkarmayın. Fırını kapatıp, yarım saat kadar içinde soğumasını bekleyin. Ardından tamamen soğuması için fırından çıkarın.

Sosu için bütün malzemeleri sos tenceresine alın ve karıştırın. Blender kullanmanıza gerek kalmadan karıştırarak homojen kıvam almasını sağlayın. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha karıştırın ve ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak soğutun. Fırından çıkan cheesecakelerin üzerine dökün.

Şimdiden afiyet olsun...

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.